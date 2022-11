“L’ha massacrato, una cosa terribile”: situazione pesantissima al Gf | Si è sentito tutto

Nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati nuovi concorrenti e tutti sono concordi nel dire che adesso si respira un clima di allegria e spensieratezza. Uno delle new entry è Edoardo Tavassi, il fratello dell’inimitabile Guendalina.

Di recente è stato proprio lui a fare un discorso inerente a un episodio spiacevole avvenuto tra le mura della casa. Molti avranno già capito a cosa ha fatto riferimento.

Edoardo Tavassi ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi con la sorella Guendalina. Il simpatico duo ha regalato tante risate al pubblico fino alla fine, anche se non sono mancate delle discussioni. Guendalina è andata via prima del tempo mentre lui è rimasto in gioco fino a quando è stato costretto ad abbandonare per un infortunio al ginocchio.

Molti speravano in un lieto fine nella sua conoscenza con Mercedesz Henger, però ora fa parte del reality condotto da Alfonso Signorini e sembra intenzionato più che mai a trovare l’amore. In questi giorni con la sua allegria sta rianimando l’intera casa. Tuttavia le telecamere hanno ripreso un suo momento di riflessione su un evento accaduto qualche mese fa proprio in quel contesto.

“Ti becchi la gente che ti urla fuori”

In pratica Edoardo ha espresso un suo parere su ciò che è avvenuto ai danni di Marco Bellavia. Quest’ultimo ha deciso di gettare la spugna quando ha visto una totale chiusura del gruppo nei suoi confronti quando ha confessato di non star bene con se stesso. L’indifferenza e gli atti di bullismo hanno reso tragica una situazione che poteva avere dei risvolti diversi. Durante una conversazione con Sarah Altobello Edoardo ha dato un suo giudizio sull’atteggiamento di Giovanni Ciacci.

“Signorini ha fatto un bel discorso giusto e figo e la faccia di lui…lo ha annientato perché era giusto così…Tutti abbiamo i problemi, non si salva nessuno…Se quella persona ti sta antipatica puoi anche non andarci d’accordo. Però se tu vedi uno che sta per terra a piangere, tu non puoi far finta di niente…E’ giusto quello che è successo, che li hanno cacciati, è giusto! Ed è giusto che ti becchi la gente che ti urla fuori…Nel momento in cui la vita ti mette davanti a queste prove, tu mi dimostri chi sei“.

Arriverà la replica?

Parole molto forti sono state quelle pronunciate da Edoardo. Del resto è ben risaputo il suo essere schietto e il non usare filtri quando si tratta di esporre un pensiero.

A prescindere da tutto Edoardo sta facendo divertire gli italiani che lo stanno amando ancora di più. In effetti quando è stato costretto ad abbandonare l’isola, i telespettatori si sono rattristiti perché speravano che fosse lui il vincitore. Il Grande Fratello Vip sarà la sua rivalsa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.