“Senza dignità”: Giaele De Donà l’ha fatto con Antonino | Si è visto tutto

Giaele De Donà è una delle concorrenti dell’attuale edizione dei Grande Fratello Vip e non è passata inosservata per il suo matrimonio con un ricco americano più grande di lei.

Nonostante gli abbia dichiarato amore nel pieno di una diretta del reality, nelle ultime ore si è lasciata andare in un gesto che ha fatto discutere il web. Ecco che cosa è successo.

Giaele De Donà ha incuriosito tutti fin dal principio per il suo concetto di amore. In pratica è sposata da meno di un anno con un americano che vede solo sei mesi all’anno e gli altri restanti li trascorre come se fosse single. Ha sempre ribadito che di comune accordo conducono questa vita coniugale, di conseguenza ha ricevuto tante critiche.

Nelle ultime settimane si è avvicinata ad Antonino Spinalbese al punto tale da trascorrere con lui delle serate intere sotto le coperte. Non è chiaro ciò che è successo in quei frangenti, fatto sta che il marito le ha scritto una lettera in cui le ha chiesto di moderarsi per salvare il salvabile. Sicuramente l’uomo avrà da ridire dopo ciò che ha visto l’altra sera.

Un gioco pericoloso

In pratica, con l’arrivo dei nuovi concorrenti, la casa si è rianimata. Il clima di serenità e di giocosità regna sovrano, nonostante Antonella Fiordelisi punzecchi spesso Oriana Marzoli. L’altra sera è stato proposto il gioco della bottiglia e prevedeva anche dei baci. Quando è stato il turno di Giaele, non si è tirata indietro e ha baciato proprio lui.

Il ragazzo in questione è stato Antonino e lo ha fatto senza alcuna esitazione. Il momento è stato ripreso dalle telecamere per poi essere proposto dai profili social che ruotano attorno al programma. In molti commenti non ha ricevuto belle parole. A prescindere da tutto la sua liaison con l’ex di Belen Rodriguez sta incuriosendo molti telespettatori.

Beato tra le donne

Nell’amicizia speciale che lega Giaele con Antonino viene spesso menzionata Ginevra Lamborghini. Infatti quest’ultima ha la possibilità di essere presente nello studio per avere la parola.

Nel frattempo pare che Antonino si sia avvicinato ad Oriana e qualcuno insinua che abbia un interesse per Antonella. L’ex presentatrice di Temptation Island in varie occasioni lo ha rimproverato di aver tentennato a differenza di qualcun altro. Ciò dimostra che è il più gettonato tra i ragazzi all’interno della casa, ma chi riuscirà a conquistare il suo cuore? Per scoprirlo non ci resta che attendere.