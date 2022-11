Dramma Demet Özdemir: la notizia è tristissima | Can Yaman scioccato

Demet Özdemir è un’attrice turca che ha ottenuto il successo in Italia con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Nei panni della dolce Sanem ha conquistato il pubblico con Can Yaman nel ruolo di un tenebroso fotografo.

Purtroppo in queste ore non sta vivendo dei bei momenti nella sfera privata e ciò ha spiazzato coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. La notizia sta circolando sul web e si sta diffondendo a macchia d’olio. Ecco cosa c’è da sapere sull’attrice.

Nata a Izmit il 26 febbraio 1992, Demet Ozdemir è un’attrice, ballerina e modella turca. Dopo il divorzio dei genitori, all’età di 7 anni si è trasferita a Istanbul e ha reso la danza un lavoro nel corso degli anni. Tuttavia in un secondo momento si è dedicata alla recitazione e si è fatta conoscere in Italia con il ruolo di Samen nella soap opera turca. Ha ricevuto il premio come Miglior Attrice e ha stupito tutti anche per le sue doti canore.

Per quanto riguarda la vita privata nel 2021 ha ufficializzato la sua relazione con un cantante di successo in Turchia, Oguzhan Koc. Dopo un anno, il 28 agosto, hanno deciso di convolare a nozze. Un lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul ha fatto da sfondo al lieto evento. Purtroppo pare che ci siano già dei problemi di coppia e ne ha parlato l’investigatore dei social Alessandro Rosica.

“Un rapporto freddissimo, privo di momenti passionali”

“Dormono in due stanze da letto separate, a confermare questa notizia ci sarebbe anche (una terza persona) che in quella casa non c’è stata eccome. Stessa cosa accade quando i due dormono fuori, ad esempio ‘hotel e proprietà di amici’ tempi duri quindi per il neo sposi, che nonostante il matrimonio, continuano ad essere al centro del gossip! Le fonti dirette, inoltre mi confermano un rapporto freddissimo, privo di momenti passionali (nonostante siano a casa senza fotografi)”.

Ecco cosa ha scritto in un post sul suo profilo Instagram. Il loro matrimonio è stato definito quello dell’anno, però sembra che abbiano già una crisi da dover affrontare. Per il momento non stata ancora confermata la notizia, fatto sta che i fan sperano che possano risolvere i loro problemi nel migliore dei modi.

Curiosità su Demet

Da un punto di vista professionale Demet ha ottenuto ulteriori soddisfazioni. Ha avuto un ruolo nella serie Dünyayla Benim Aramda di successo disponibile su Disney Plus e a breve uscirà su Netflix la commedia romantica Love tactics.

Demet e il marito – Youbee.it

Inoltre insieme al ballerino e coreografo Onur Al Sancaktar si cimenta spesso in fantastiche performance che assicurano tantissimi like e commenti positivi. Demet, in poche parole, è una vera professionista.