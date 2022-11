Elisabetta Gregoraci, la malattia che l’ha colta di sorpresa: intervento d’urgenza

Elisabetta Gregoraci è stata- indubbiamente- una delle protagoniste indiscusse delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. È uscita dalla Casa perché sentiva un po’ troppo la mancanza di Nathan Falco il figlio avuto con Flavio Briatore. Lontana dai riflettori- però- ha fatto l’amara scoperta: una malattia. Ma di che cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci in una scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, ha fatto molto parlare di sé: prima per la relazione con il suo ex marito Flavio Briatore, poi per il flirt con Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia Salemi. E ora lo fa per un suo problema di salute…

Cominciamo con un ricordo soft, rammentando che lei e l’ex velino si sono frequentati ma ben presto la loro storia è finita, sebbene in molti abbiano sostenuto che fosse solo un gioco e che i due avessero finto una liason che a conti fatti non c’era masi stata. Del resto anche la stella Ely ha voluto definire il loro rapporto come una sorta di amicizia molto speciale e non ha mai e poi mai parlato d’amore.

La grande protagonista del GF Vip

Il rapporto con Pierpaolo l’ha portata – tra l’altro- ad essere una delle protagoniste di una delle ultime edizioni del padre di tutti i reality, in versione vip, che da qualche anno a questa parte vede la conduzione del carismatico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi. Alcuni non hanno molto amato il suo percorso all’ interno della Casa, mentre altri lo hanno apprezzato a tal punto di decidere di seguirla maggiormente a livello artistico e professionale. In ogni caso tutti quanti sono d’accordo nel dire che lei ha ha avuto un ruolo importante e si è decisamente esposta al pubblico, ” senza se e senza ma”.

L’amara scoperta della malattia

La showgirl- però- ha ben presto abbandonato il padre di tutti i reality, dal momento che è uscita prima delle vacanze natalizie. Il motivo? A quanto pare le mancava un po’ troppo suo figlio Nathan Falco, con cui ha uno splendido rapporto. Elisabetta poi voleva passare con lui il Natale, come lei ha sempre fatto con la mamma, venuta a mancare per un tumore. Una tradizione che non si può rompere e per cui lei, senza alcuna remora, ha rinunciato al programma, nonostante in molti la dessero come probabile vincitrice.

Una volta tornata alla normalità, e quindi alla sua vita di sempre, la donna ha dovuto fare i conti con un’amara e assai dolorosa scoperta. Parliamo di una malattia che ha destabilizzato i fan, che si sono certamente molto ma molto preoccupati per la sua salute come hanno appreso la notizia. Ma di cosa si tratta esattamente? Fuori dalla Casa, Elisabetta si è sottoposta a una visita ginecologica di routine, durante la quale il medico ha riscontrato che ci fosse qualcosa che non andava. Si è poi scoperto che ciò fosse un polipo all’interno dell’utero. A quel punto si è dovuta sottoporre a un’ operazione che è andata a buon fine. E oggi il male è solo un lontano ricordo.