Michelle Hunziker, la scandalosa storia con il famoso conduttore: lei era minorenne

Prima della storia d’amore che tutti conosciamo con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha avuto una storia d’amore che non vi sareste mai aspettati. Al tempo fu un vero e proprio scandalo ma che fu ben presto accantonato dalla cronaca rosa. Ma ora ve lo raccontiamo noi!

Chi è il famoso conduttore con cui Michelle Hunziker, al tempo ancora minorenne, ha avuto una storia d’amore antecedente a quella ben più nota con Eros, che l’ha resa mamma di Aurora? “Ai tempi “era uno dei più apprezzati dalle donne italiane…

Si sa da poco tempo a questa parte che Michelle Hunziker sta per diventare nonna, dal momento che la figlia primogenita Aurora Ramazzotti ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza. Per la verità si tratta di una notizia di cui si vociferava da un po’ tempo e che la giovane aveva sempre smentito, per ovvi motivi dal momento che per prudenza si sconsiglia di annunciarla mai prima del terzo mese. Ma tornando a nonna e mamma Michelle, che è molto chiacchierata per la sua vita sentimentale che è particolarmente turbolenta, sapete chi è il conduttore, per altro molto famoso, con il quale lei ebbe da ragazzina una liason?

E’ la regina del gossip nostrano

Gli scorsi mesi hanno visto la meravigliosa showgirl svizzera al centro dell’attenzione mediatica per il suo divorzio da Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due bambine, quali Sole e Celeste, che sono ancora tanto piccine. Poi lei per tutta la tarda primavera e l’estate ci ha fatto sognare con una relazione molto passionale con Giovanni Angelini, il sensuale medico che fa impazzire le italiane, ma poi, a vacanze finite, ecco che i due non sono stati più visti insieme.

La storia- a quanto pare- era già arrivata tristemente al capolinea. Ma poi lei è uscita per un po’ dalla bufera mediatica dal momento che a rubarle lo scettro della più chiacchierata nel nostro Paese è stata la bellissima Ilary Blasi, dopo aver annunciato la separazione dal marito Francesco Totti.

Poi rieccola nuovamente ribalzata agli onori della cronaca rosa per la gravidanza della primogenita Aurora, frutto del suo amore con il cantautore romano, ancora oggi amatissimo in tutto il mondo, Eros Ramazzotti.

Ma scavando nel suo passato si è anche trovato un altro argomento alquanto succulento: si tratta di una sua relazione, quando era ancora minorenne, con un uomo molto più grande di lei, nonché vera star del Piccolo Schermo… Sapete di chi si tratta? Fuori il nome…

Il suo ” amore grande”

Chi era l’uomo maturo con cui ebbe una storia? Ebbene sì, Michelle Hunziker è stata innamorata di Marco Predolin prima di vivere la sua assai intensa storia d’amore con tanto di matrimonio da Mille e una Notte, con Eros Ramazzotti che ci ha fatto tanto sognare. Fra Michelle e Marco all’epoca c’erano ben 26 anni di differenza dal momento che lei ne aveva 17 anni e lui 43.

Questa d’amore al tempo suscitò scalpore. Stiamo parlando del 1994 lei era poco più che sconosciuta e lavorava ancora come modella: come molti ricorderanno era lei il lato B di Roberta, il noto marchio di intimo. Marco Predolin era- invece- un conduttore già molto conosciuto di famosi programmi Tv come -per esempio- Gioco delle Coppie.

La loro liason durò molto dopo dal momento che nel 1995 lei conobbe Eros : fu fin da subito un grandissimo amore che li portò ben presto a mettere un mondo una figlia e a sposarsi. E così Marco fu ben presto dimenticato e archiviato!