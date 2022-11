Mara Venier, la rivelazione senza vergogna del marito: “Un paio di mesi l’anno mi godo…”

Mara Venier è tornata farci gran compagnia la domenica pomeriggio su Rai1, alle 14, subito dopo il TG1, con il suo seguitissimo Domenica In. Tuttavia la donna non è solo una grande professionista e una conduttrice molto amata dal grande pubblico, ma è anche una splendida moglie per Nicola Carraro con il quale avrebbe fatto un patto segreto che oggi tale non è più…

Il consorte di Zia Mara in una sua recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha raccontato di un patto che lui e la sua dolce metà avrebbero fatto dopo le nozze. Ma di che cosa si tratta? Non lo immaginerete mai…

Mentre ci stiamo gustando come si deve le nuove puntate della nuovissima stagione di Domenica In, ecco che spunta una gustosa news dal cappello a cilindro riguardo al matrimonio della signora della domenica con il suo Nicola con il quale appare sovente sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram che ha avuto il suo boom durante e poco dopo il lungo ed estenuante lockdown che ci ha preso tutti quanti di contropiede. Che cosa avrà mai raccontato? Qualcosa che i suoi fan- decisamente- non si aspettano…

Mara e Nicola hanno fatto un patto

“Io e mia moglie abbiamo fatto un patto”, ha dichiarato in primis l’uomo. E fin qui, tutto ok! Del resto ci sta che una coppia abbia deciso di farlo, ma ben altro è che uno dei due decida di rivelarlo alla Stampa! Tuttavia, a questo punto, la curiosità è davvero grande, ergo in che cosa consisterebbe tale accordo? A quanto pare la sua bellissima moglie consente di farlo andare di tanto in tanto da solo in vacanza nella sua adorata Santo Domingo dove i due hanno una grande casa che sovente mostrano pure sul Web con foto e video, sia tramite post sia tramite Stories.

” Lo faccio spesso, ma è un patto che abbiamo fatto quando ci siamo sposati… Le ho detto che io un paio di mesi l’anno mi sarei goduto il sole, il mare ed il golf…”, ha aggiunto poco dopo Nicola che è un vero amante del mare in tutte le stagioni dell’anno, oltre che della vita all’aria aperta.

Lei è una vera stakanovista

E che cosa ha da dire Carraro della sua splendida mogliettina che è tornata, da qualche settimana a questa parte, saldamente al timone, del suo seguitissimo Domenica In? Che è una vera stakanovista e che ” vorrebbe che lavorasse meno”. Chiaramente dietro a questa sua dichiarazione c’è il fatto che, come ogni marito affettuoso e profondamente innamorato, vorrebbe avere maggiormente accanto la sua dolce metà della quale è anche molto orgoglioso.

“Ama così tanto il suo lavoro a Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In”, ha dichiarato l’uomo a tal proposito. Dunque la vorrebbe maggiormente a casa? “No, per carità, non sono pronto ad averla in casa a pulire tutto il giorno…”, ha rivelato, con molta probabilità con il suo solito tono ironico e alquanto scanzonato, l’uomo che è- tra l’altro- l’autore sia di video sia di scatti a tradimento di Mara in versione casalinga che diventano in men che non si dica virali.