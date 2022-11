Stefano De Martino, altro figlio con Belen: la rivelazione fa sognare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme e sembrano più felici e innamorati di prima. Ora lei- a quanto pare- vorrebbe avere un altro figlio da lui. Ma la reazione dello showman partenopeo a riguardo spiazza tutti…

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato decisamente molto molto travagliato. Dopo un periodo di separazione, i due sono tornati insieme. Poco prima di lasciarsi, sembra che la coppia volesse avere un secondo figlio insieme. E ora? Il progetto pare che sia ancora valido…

Sfortunatamente, poco dopo la proposta di allargare la famiglia è arrivata la crisi, e pure bella forte, e quel sogno è stato- pertanto- accantonato. La showgirl argentina ha avuto poi una relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, che è ancora tanto piccina, e che si chiama Luna Marì. Ora che è tornata -però- con il ballerino partenopeo, diventato uno splendido showman, sembra sia intenzionata più che mai ad avere un terzo figlio in generale, ma il secondo con l’amore della sua vita. Ma la reazione dell’uomo a riguardo ha spiazzato tutti quanti…

Sono destinati a stare insieme

Le strade di questi due giovani , famosi e bellissimi, sembrano destinate a rincontrarsi costantemente. Infatti, nonostante i numerosi tira e molla e le relazioni avute con altre persone, anche più o meno importanti, Stefano De Martino e Belen Rodriguez finiscono- alla fine- sempre per tornare insieme. Questa estate sono stati pescati insieme a Ponza, intenti a fare una vacanza romantica, con tanto di gite in barca. E i fan a quel punto hanno esultato!

Lei vuole un altro figlio, la reazione di lui

Tuttavia, le novità non finiscono certamente qui e sembra – udite udite- che la bellissima Belen abbia deciso di voler fare un terzo figlio. La showgirl argentina aveva già- tuttavia- confessato a Silvia Toffanin, durante una sua seguitissima ospitata a Verissimo, il suo desiderio di diventare madre per la terza volta. In quel periodo, lei era già tornata insieme con il ballerino, anche se la loro liason non era stata ancora ufficializzata.

Quindi sembra proprio che i due avessero già affrontato il discorso, decisamente intimo e delicato, almeno così hanno pensato i rispettivi fan. Ma se lei ha parlato senza problemi del suo desiderio di maternità, lui se ne era stato con la bocca ben cucita. Solo dopo un po’ di tempo ha deciso di dire la sua e la reazione che ha messo in atto ha spiazzato tutti quanti…

Durante una recente intervista gli è stato chiesto come andassero le cose tra i due e lui ha chiosato dicendo che preferisce lasciare il suo rapporto con lei lontano dalla luce dei riflettori, dal momento che i giornali scrivono troppo a riguardo. Quando gli hanno chiesto se desidera un terzo figlio, lui però ha risposto: “Se voglio altri figli adesso? Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo. Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. Di sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole.” E ora sì che i suoi sostenitori, così come quelli della splendida showgirl argentina, hanno le lacrime agli occhi dall’emozione. A quando il lieto annuncio?