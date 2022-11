Alberto di Monaco, la rivelazione scottante: “A letto non è affatto un…”

Un ex fiamma italiana, una showgirl bellissima ha raccontato a Pomeriggio Cinque della sua passata love story con il Principe Alberto di Monaco , avvenuta circa trent’anni fa. Ma di chi stiamo parlando?

La donna, durante una sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto dall’accorto Riccardo Signoretti, avrebbe rilasciato dichiarazioni molto forti e intime riguardo al Principe…

Pare che il primo incontro fosse avvenuto a Venezia circa 30 anni fa. Alberto sarebbe rimasto immediatamente colpito da lei , il cui sorriso gli ricordava quello della compianta e bellissima madre Grace Kelly. Da qui ha avuto inizio una storia d’amore – a dir poco travolgente che si concluse 8 mesi dopo a causa delle foto di nudo scattate dalla donna per Playmen. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto: “La copertina di Playmen l’avevo fatta prima di conoscere il Principe Alberto a Venezia. Non sapevo che sarebbe uscita dopo il nostro incontro. Alberto ci rimase malissimo. Non credo di aver fatto un errore. In quel periodo tutte le più importanti attrici italiane, compresa Barbara D’Urso, posavano per dei servizi di nudo in copertina. Non ho mai fatto foto molto volgari.” Ma a chi appartengono tale dichiarazioni?

Alberto? ” A letto…”

La D’Urso l’ha allora stuzzicata, dopo essere anche stata tirata in qualche maniera “in ballo”, evidenziando un passaggio dell’intervista in cui la donna avrebbe dichiarato che Alberto non era affatto un re sotto il profilo sessuale. L’attrice e showgirl, a quel punto, ha provato a negare dicendo: “Non ho detto niente di intimo, è stata una fantasia della giornalista che è andata oltre”. Ma Signoretti che è presente in studio non ci sta e decide prontamente di intervenire a difesa della buonafede della sua collaboratrice : “No, ti devo correggere. Ti chiesi se Alberto a letto poteva essere definito un Re. Tu mi rispondesti: ‘Un re no, forse un principe‘”.

Patrizia Pellegrino e la sua liason con il Principe

Ora siete curiosi di sapere chi è la donna in questione? La splendida Patrizia Pellegrino, ve l’aspettavate? L’artista, molto amata dal grande pubblico, ha poi proseguito con il suo racconto dicendo che, dopo quelle foto sensuali , Alberto le chiese di continuare a vedersi di nascosto. Queste le sue esatte parole a riguardo: “Quella storia durò 8 mesi, un tempo lungo. Poi lui si arrabbiò per quelle foto. Ci vedemmo di nascosto perché lui mi disse che, pur piacendogli molto, era costretto per ruolo a sposare una donna che non avesse nell’armadio foto di quel tipo”. Ma ancora una volta il direttore di Nuovo ha voluto correggerla dicendo: “Finì perché lui ti aveva accusato di aver chiamato i paparazzi per farti fotografare con lui“.

A concludere l’intervento da Carmelita è stata la Pellegrino che ha voluto dare una versione differente della stessa storia: “Non è vero, si arrabbiò moltissimo per quella copertina, poi la distanza ci allontanò. Io volevo vivere la mia vita e mi fidanzai con l’uomo che sarebbe diventato mio marito. Non ho sposato un principe, ma ho sposato un conte. Non credo che abbia usato una scusa per lasciarmi. Mi presentò ai suoi familiari e sono persone deliziose.”