“Aurora ha tratti asiatici perché…”: Michelle dopo anni l’ha spiegato a tutti

La conduttrice svizzera, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, reduce da un’estate di passione sotto il sole col sensuale e bellissimo medico Giovanni Angelini, oggi suo ex, è tornata alla base, a Milano, nella sua casa da single. E mentre è venuta allo scoperto la notizia della gravidanza della sua primogenita Aurora, lei fa un’importante rivelazione. La confessione che si è tenuta nascosta infondo al cuore per tanti anni e che spiazza i fan…

L’artista – in pratica- spiega in un video Social il motivo per cui Aury, nata dalla sua passata relazione con il cantautore romano Eros Ramazzotti, abbia sembianze orientali. Il suo racconto che lascia a bocca aperta chi lo ascolta… Che cosa avrà mai confessato?

Michelle Hunziker nelle sue Storie Instagram ha spiegato come mai la primogenita Aurora , nata dall’amore con Eros Ramazzotti, ha sembianze orientali, a partire dagli occhi a mandorla. La conduttrice, assieme a mamma Ineke, ha registrato un bel video in cui mostrando una foto della figlia dice: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?“. E qui il racconto si fa davvero molto ma molto interessante… Siete pronti a scoprirlo?

Ecco perché Aury ha i tratti asiatici

A quel punto prende la parola sua madre, che spiega in maniera molto semplice: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi”. A questo punto ha preso nuovamente la parola la meravigliosa Michelle che ha aggiunto per concludere il discorso: “Quindi abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti”. E così il discorso si è chiuso, lasciando fuori dalla porta, una volta per tutte, i pungenti gossip al proposito.

Sta per diventare nonna, grazie alla primogenita

In passato- tra l’altro- sia Michelle che il collega e grande amico Gerry Scotti erano finiti in una bufera di stampo non solo nazionale, bensì internazionale essendo stati pesantemente accusati di razzismo, per via uno sketch andato in onda all’ interno del TG satirico Striscia la notizia in cui avevano imitato i cinesi simulando gli occhi a mandorla e sostituendo la “erre” con la “elle”. Ma – a quanto pare- “il loro teatrino” non era affatto piaciuto e così la Hunziker ha deciso di correre immediatamente ai ripari per “salvarsi la faccia”, come è anche giusto e normale che sia.