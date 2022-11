Avete visto la prima figlia di Loredana Lecciso? E’ la più bella della famiglia

Loredana Lecciso -come ben sappiamo- è unita da diversi anni al cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi, al quale ha donato altri due figli, ma ciò che non tutti sanno è che la showgirl possiede un’altra figlia da una precedente unione… Una giovane donna molto molto bella…

Chi è la figlia nata di primo letto di Loredana Lecciso? Una bellissima ragazza del tutto simile alla madre… Sapete chi è?

Magari non tutti lo sanno, ma Loredana Lecciso, andata anni fa alla ribalta per la sua unione con Albano Carrisi dopo che l’uomo aveva divorziato da Romina Power, ha un’altra figlia nata dalla sua precedente unione, sorellastra quindi di Jasmine e di Albano Jr Carrisi, ma in quanti la conoscono e/o sanno che cosa fa nella vita e che rapporto ha con la famiglia del patrigno?

La sua primogenita è Brigitta

Il suo nome è Brigitta ed è nata dall’unione tra la showgirl Loredana Lecciso e Fabio Cazzato. E’ nata tra il 1993 e il 1996, non sappiamo infatti la data precisa. Vive a Milano dove ha affrontato gli studi, arrivando alla laurea. La ragazza ha svolto spesso il lavoro di volontaria in Africa e sui Social posta spesso e volentieri foto dei suoi viaggi e delle sue attività di volontariato. La figlia di Loredana Lecciso lavora inoltre nel brand Me and Roho, che si occupa di realizzare abiti in maniera etica aiutando le donne in Africa. Insomma, è una giovane donna molto impegnata nel sociale e ciò pare che renda molto orgogliosa la sua splendida mamma.

Una donna dai mille interessi

Brigitta è molto legata a sua zia, Raffaella Lecciso, a cui somiglia moltissimo. Ama trascorrere il suo tempo libero al mare o in compagnia delle amiche, le piace viaggiare in giro per il mondo e cerca sempre di sostenere chi è più debole. Sappiamo poi che ha frequentato lo stesso istituto scolastico di Cristel e Romina ed è proprio grazie all’amicizia tra lei e le due sorelle che si sarebbero incontrati per la prima volta sua madre Loredana e Albano.

La ragazza nel 2021 inoltre ha ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del suo fidanzato che è un ragazzo di nome Yan Goby durante una vacanza in Kenya. Della relazione tra i due non si sa molto, ma quel che è certo è che la ragazza sia molto legata alla sua famiglia e ai fratelli, Jasmine e Bido che sono nati dalla relazione tra sua madre, Loredana Lecciso e Albano. Brigitta ha ancora oggi un ottimo rapporto con le sorellastre Cristel e Romina Jr. nate dal matrimonio del cantante di Cellino San Marco con Romina Power.