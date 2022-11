“Ha tre figli ma li tiene nascosti”: tristissima verità di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è una persona da sempre molto riservata e proprio per questo la sua vita privata fa assai gola al mondo del gossip. Tra l’altro molti non sanno che lui ha tre figli. Ma sapete chi sono, cosa fanno e dove vivono? Vi sveliamo tutti noi…

Cristiano Malgioglio è papà, la notizia è- a dir poco- sconvolgente. E ora il pubblico italiano vuole saperne giustamente di più a riguardo… Chi sono costoro?

Cristiano Malgioglio ha tre figli e questa notizia può lasciare davvero senza parole! Ma chi sono? E dove vivono? Quanti anni hanno ora? Sono- certamente- tante le domande, anche di vario genere, che possono affollarci la mente in questo momento, dopo aver letto questa notizia che ha- indubbiamente- del clamoroso. Vediamo di svelarvi qualcosa di più a riguardo…

Chi sono i suoi tre figli

I figli del noto showman vivono a Cuba e si chiamano Omara, William e Riccardo. È stato proprio il diretto interessato – tramite una sua intervista a cuore aperto a Novella 2000 – a svelare di essere genitore. E questa sì che è una grande e splendida notizia che ha scaldato-e non poco- il cuore dei suoi fan, compresi- chiaramente- anche quelli che possono definirsi della prima ora.

Ecco le sue parole al riguardo: “A Omara sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. E’ stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli.” Cuore immenso di papà!

La figlioletta Omara

Cristiano Malgioglio si è raccontato senza filtri al noto magazine di gossip anche se- lo ricordiamo- lo showman non ama affatto parlare del suo privato ed è proprio per questo motivo che i suoi tre figli sono stati tenuti “segreti” per moltissimo tempo. Tuttavia ha comunque deciso di rendere e pubblica una fotografia dove il cantante omaggia la figlia Omara che letteralmente adora. Non per nulla è stata la prima della quale ha parlato.

Da suddetta intervista per Il magazine Novella 2000 sono passati moltissimi anni e non ci è più dato da sapere se Cristiano di tanto in tanto raggiunga nuovamente i figli a Cuba per fare loro visita, sebbene talora nomini la nota località, grande meta turistica, amatissima dagli italiani. Quel che è certo è che l’uomo ha ancora una volta dimostrato la sua ingente sensibilità che noi tutti apprezziamo e conosciamo da tempo grazie alle meravigliose canzoni che ha scritto fin da ragazzo per se e- soprattutto- per altri artisti che le hanno degnamente portate al successo.