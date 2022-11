Natalia Titova, ora la verità sulla rottura con De Pasquale: Ecco cosa mi ha fatto

A distanza di molti anni Simone Di Pasquale rivela il motivo alla base della fine della sua relazione con Natalia Titova, da tempo felice con l’ex nuotatore professionista Massimiliano Rosolino. “Ci siamo lasciati perché…”

Ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, condotto dalla splendida Serena Bortone e in onda nel primo pomeriggio, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1, uno degli dei maestri di punta di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale, ha parlato a cuore aperto della sua intensa e assai chiacchierata storia d’amore con la collega Natalia Titova. La verità sul loro addio…

Il loro primo incontro, come ben precisato da Simone Di Pasquale, risale al lontano 1998 e galeotto fu in tal senso il Campionato italiano dove parteciparono, complice un coreografo, in coppia classificandosi secondi. Poi, dopo l’esperienza in un musical, è arrivata l’ incredibile ’avventura a Ballando con le Stelle , programma di punta di Mamma Rai, condotto dalla splendida Milly Carlucci.

“Lei ed io abbiamo iniziato questa avventura a Ballando ed eravamo totalmente inconsapevoli. Venivamo dal mondo delle competizioni, ci hanno proposto questo format che già conoscevamo per via dei nostri colleghi. Lei non voleva accettare ma poi accettato: da 4 puntate iniziali alla fine ne abbiamo fatte 8. Abbiamo vissuto tre mesi e abbiamo capito il successo quando abbiamo iniziato a firmare alla fine della trasmissione autografi per strada.”

Il motivo dell’addio, parla lui

Durante la settima edizione del noto programma danzereccio di Rai 1, esattamente nel 2005, Simone Di Pasquale e Natalia Titova hanno deciso di comune accordo di separare le loro strade. I due non hanno mai chiarito nel dettaglio la causa della fine della loro relazione che tanto ha fatto sognare. Ed è proprio per questo motivo che la padrona di casa, ovvero la bravissima Serena Bortone, non si è lasciata di certo sfuggire l’occasione, assai ghiotta, di chiederlo al diretto interessato: che ha poi tosto risposto: “Perché ci siamo lasciati? Perché l’amore finisce ma restano un grande legame e un grande affetto“.

Ora lei sta con Rosolino

E che l’ex coppia si sia lasciata in buoni rapporti e che l’uno non serbi rancore verso l’altra e viceversa è confermato dal fatto che la conversazione in cui Simone Di Pasquale ha ripercorso le tappe della sua love story con la splendida Natalia Titova è avvenuta non solo alla presenza di quest’ultima ma anche di Massimiliano Rosolino, come già giustamente e prontamente detto, attuale compagno della donna e padre delle due splendide bambine della ballerina russa.

Non per nulla ” i due ex rivali in amore” hanno dato vita a un simpatico e assolutamente irresistibile siparietto innescato dalla perenne tintarella della Titova, che ha molto incuriosito i numerosi telespettatori. Stuzzicato dall’ex nuotatore, ben curioso di sapere se anche quando stava con lui lei era tanto freddolosa, Simone Di Pasquale ha risposto con un pizzico di sana ironia: “Quando l’ho incontrata in aeroporto era abbronzatissima, sembrava una cubana, giuro. Eeeh, quello che è stato è stato, Massimilià, ci ho dovuto lavorare un po’, eh!”. Rosolino ha a sua volta replicato con una risatina non palesando pertanto alcun segno di gelosia. E ora sì che i rispettivi fan possono tirare un bel sospiro di sollievo!