Paola Barale, perché ha scaricato Raz Degan: l’amante sapete tutti chi è

Paola Barale è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di grande professionalità, anche la sua vita privata ha scatenato la curiosità dei fan, compresi quelli della prima ora. Tuttora si parla del suo matrimonio con Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne.

Nella sua vita c’è stato – però- anche il bellissimo attore Raz Degan, con il quale ha fatto sognare tantissimi italiani. Purtroppo si sono detti addio anni fa per colpa di un tradimento di lui. L’amante è un volto molto noto sia del Piccolo che del Grande Schermo. La conoscete tutti!

Paola Barale, durante le sue innumerevoli interviste, ha parlato delle sue storie d’amore. Dal 1992 fino al 1995 è stata fidanzata con il conduttore Marco Bellavia, di recente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Successivamente quando era conduttrice di La sai l’ultima? ha avuto modo di conoscere Gianni Sperti, ovvero il ballerino di punta del programma. Sono convolati a nozze nel 1998, ma dopo qualche anno si sono lasciati e oggi non hanno più alcun rapporto.

Raz l’ha tradita

In un secondo momento la donna ha iniziato una relazione con il bellissimo Raz Degan, ma i due- a essere onesti- hanno sempre avuto un rapporto molto turbolento, rendendosi così protagonisti del gossip nostrano. Nel 2008 c’è stata una rottura temporanea mentre in seguito, più precisamente nel 2015, è stata proprio lei ad annunciare tramiteFacebook l’addio definitivo. In realtà dietro a questo mancato lieto fine c’è stato un tradimento dell’attore che la donna non è mai riuscita a perdonare.

La Smutniak, il terzo incomodo

Secondo fonti decisamente più che attendibili sembra che nel 2009 sul set di Barbarossa l’uomo, amatissimo dalle donne, abbia compiuto il gesto che ha ferito a morte la splendida Paola.

L’attrice con la quale ha avuto una liason non è altro che la famosissima Kasia Smutniak, la moglie del defunto Pietro Taricone. I due colleghi sono stati paparazzati – tra l’altro- pure più di una volta in atteggiamenti intimi e decisamente alquanto compromettenti.

In quel periodo anche il marito della donna era stato preso di mira dalla cronaca rosa. Quando passò la bufera mediatica, Raz Degan e Paola Barale non riuscirono più a vivere il rapporto in maniera serena , mentre l’altra coppia ci riuscì fino alla tragica e prematura scomparsa dell’uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani di ogni età.

Raz Degan da tempo non compare più in televisione, in quanto la sua ultima apparizione risale a una vecchia edizione de L‘Isola dei famosi. Inutile è stato l’intento di Alfonso Signorini di farlo entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma- chissà- che non ci riesce al prossimo giro, per l’immensa gioia delle fan, ancora numerose, del noto e sensuale attore con un passato da modello.