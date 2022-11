Colpo amarissimo per Belen! Proprio lui l’ha lasciata…

A quanto pare ora come ora è uscita alla luce una nuova notizia bomba che riguarda il passato sentimentale di Belen Rodriguez, tra le showgirl più amate e apprezzate in assoluto nel nostra Paese. Ma di che cosa si tratta?

Può sembrare incredibile ma è la realtà dei fatti, ebbene sì, anche Belen Rodriguez, nel suo passato, è stata lasciata… Ma da chi? Chi ha osato farlo?

Tutti noi siamo stati sempre abituati a conoscerla come una donna dalla vita sentimentale alquanto turbolenta, del resto si dice da sempre che “in amore vince chi fugge” e lei è sempre stata una persona assai vincente in questo senso, ma per tutti prima o poi arriva sempre il rovescio della medaglia, e così è stato anche per lei. Ma di chi si tratta? Chi è stato a lasciarla in passato? Lo conoscete davvero tutti quanti…

Il gieffino ha parlato di lei

Si tratta di Antonino Spinalbese che, nonostante le buone promesse, non ha potuto fare a meno di parlare della sua ex compagna, Belen Rodriguez, durante la sua permanenza all’ interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Il modello si è soffermato un po’ sulla relazione, decisamente molto chiacchierata, avuta con la showgirl, che è finita alla fine del 2021. Durante un momento di chiacchiere con Cristina Quaranta e George Ciupilan, l’ex parrucchiere dei vip ha rivelato il motivo della fine della sua love story con la splendida argentina. Stando alle sue parole, pare che il motivo dell’addio tra i due sia addebitabile a lui. Eh sì, a dirle addio è stato l’uomo. Ma come è possibile? Chi o che cosa lo ha indotto a farlo? E’ successo qualcosa di grave da indurlo a fare questa scelta?

L’ha lasciata lui

Queste le parole di Antonino che è ancora impegnato nella casa del Grande Fratello Vip: “Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia. Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione“. Come sarebbe a dire che ha fatto saltare la liason, dopo che erano diventati pure genitori? Che cosa è successo? Si è-forse- messo di mezzo il classico terzo incomodo?

Ma prima di proseguire in tale direzione, ha spaccarci letteralmente il cuore in due e a commuoverci fino alle lacrime, è stata la sua dichiarazione riguardo al sul rapporto con la figlia. Per prima cosa ha candidamente ammesso di essere molto legato a lei e che secondo lui la presenza al Gf Vip può essere un modo per tagliare il cordone ombelicale. “Non sai mai la vita come andrà. Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio”, ha concluso sull’argomento, decisamente molto delicato. Ma tornando a Belen e alla sua decisione di dirle addio, che cosa sappiamo? A quanto pare l’uomo non amava vivere, stando con lei, una vita costantemente sotto i riflettori, e pare pertanto che sia per questo che alla fine sia letteralmente scoppiato.