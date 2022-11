Maria De Filippi asfaltata da Mara Venier: non era mai successa una cosa del genere

A quanto pare nella data di domenica 6 novembre 2022 Mara Venier, con il suo Domenica In ha stracciato alla grande Maria De Filippi con Amici a livello di ascolti. E questo è stato- indubbiamente- un evento totalmente inaspettato…

Una vittoria a livello di indici di ascolto totalmente inaspettata: Maria De Filippi asfaltata da Mara Venier… Ma andiamo con il racconto dei fatti…

Grandi risultati ottenuti in ascolti in data domenica 6 novembre, da Mara Venier con un’altra puntata del suo seguitissimo programma domenicale, che nella prima parte ha potuto contare su una media di telespettatori complessiva superiore alla media generale di Amici di Maria De Filippi, che è un programma- per la verità- molto amato dagli italiani di ogni età.

Una dura lotta a colpi di share

Nel dettaglio, il primo blocco della trasmissione di Rai1 è stato visto da 2milioni 700mila telespettatori con uno share che ha superato il 20% (la media esatta è stata del 20.07%), mentre il talent condotto da Queen Mary, per tutta la sua durata, ha avuto -invece- un numero di spettatori leggermente inferiore, ossia 2milioni 662mila, ma uno share che ha superato il 21% , arrivando esattamente al 21.02%. Insomma, alla fine, davvero niente male per entrambe!

Nella seconda parte Mara è calata ma…

Nella seconda parte Mara Venier, come avviene tutte le domeniche, pur mantenendo ascolti molto alti, è leggermente calata in termini di telespettatori, motivo per il quale la vittoria complessiva del pomeriggio è andata a Maria De Filippi, avendo superato, come suddetto, il 21% di share. Nello specifico, il secondo segmento di Domenica In ha registrato 2milioni 416mila telespettatori con il 20.71% di share, e nella terza ed ultima parte gli spettatori sono stati -invece- 2milioni 101mila con il 18.87% di share. TvBlog indica – pertanto- per la trasmissione di Rai1, un netto generale di 2milioni 104mila telespettatori con il 17.91% di share.

Discorso ben diverso è da fare per quanto concerne la seconda parte del pomeriggio, i cui ascolti tv del 6 novembre, che indicano una vittoria bella netta di Silvia Toffanin sulla collega Francesca Fialdini. Per la precisione, Verissimo ha superato i 2milioni e mezzo di telespettatori in tutti i segmenti, con uno share che nella prima parte è arrivato oltre il 21% e nella seconda sopra il 19%, mentre Da noi… a ruota libera ha avuto una media di telespettatori di poco inferiore a quota 2milioni , più esattamente 1milione 918mila, con uno share che non ha raggiunto neppure il 15% . Infine, la media esatta è stata di 14.75%.