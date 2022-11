Carmela Barbato, che fine ha fatto dopo essere stata lasciata da Gigi: ridotta così

Gigi D’Alessio e uno dei cantanti più noti del mondo dello spettacolo italiano, in quanto vanta di una carriera degna di tutto rispetto.

Essendo un personaggio pubblico, anche la sua vita privata suscita curiosità nei fan. Adesso è felice accanto a Denise Esposito, ma non tutti conoscono la prima moglie Carmela Barbato. Ecco adesso com’è e di cosa si occupa.

Gigi D’Alessio da qualche anno è legato sentimentalmente alla giovanissima Denise che ha conosciuto durante uno dei suoi innumerevoli concerti. Secondo fonti attendibili pare che lei all’inizio era un po’ restia a lasciarsi andare, però con il passare del tempo ha eliminato i suoi dubbi e oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Si stanno godendo il piccolo Francesco, il quale somiglierebbe proprio a lui.

Prima di Denise nella sua vita c’è stata Anna Tatangelo. Dal 2005 fino al 2020 sono stati insieme e dalla loro unione è nato Andrea. Purtroppo per gli alti e bassi subiti nel corso degli ultimi anni della convivenza, hanno deciso di prendere strade diverse. In realtà Andrea e Francesco sono rispettivamente il quarto e il quinto figlio, poiché i primi tre sono nati dal matrimonio con Cristina Barbato. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della donna.

Un matrimonio naufragato

Cristina Barbato e Gigi D’Alessio sono saliti sull’altare nel 1986 e il matrimonio è durato circa vent’anni. Nel 2006 sì lasciarono e nello stesso anno il cantante uscì allo scoperto con Anna Tatangelo, con la quale aveva già da tempo una relazione.

La Barbato non ha mai nascosto il dispiacere della scoperta del tradimento che l’ha fatta sprofondare nel dolore. Gigi D’Alessio ha sempre replicato dicendo che i problemi tra loro esistevano ancor prima della conoscenza della Tatangelo. Secondo i figli Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio la crisi avrebbe avuto inizio con l’ascesa del successo del padre.

Curiosità sulla donna

La separazione è arrivata ufficialmente solo nel 2014, ma la Barbato non ha mai accettato questo addio. Da allora si sa ben poco di lei. Oggi vive a Napoli, nella villa di Posillipo con Luca e Ilaria. I rapporti con l’ex marito sono ormai tranquilli, fatto sta che ha preferito scomparire dalla circolazione ed evitare le telecamere puntate addosso.

Per un po’ è finita al centro del gossip perché tempo fa ebbe una relazione con Aimone Angeli, ovvero un ex corteggiatore di Uomini e Donne più piccolo di ben 10 anni. Anche in questo caso la storia non ha avuto un lieto fine.