Regina Elisabetta, prima di esalare l’ultimo respiro l’ha saputo: “Sono incinta”

Poco prima che la Regina Elisabetta ci lasciasse, lei le avrebbe confessato la gravidanza. Ecco di chi stiamo parlando e chi è in dolce attesa all’interno della chiacchieratissima Royal Family.

Un segreto inconfessabile, venuto fuori sul letto di morte della dipartita Regina Elisabetta II. Solo lì, lei ha trovato il coraggio di dirlo: “Sono incinta“. Ma chi è stata la donna fare tale dolcissima confessione?

Lo scandalo travolge- ancora una volta. la famiglia reale che ora dovrà fare i conti con la realtà. Come faranno a giustificare l’accaduto? Nessuno lo sapeva e la Regina Elisabetta si è portata il segreto fin dentro la tomba. Ecco chi è in dolce attesa e lo comunicherà tra pochissimi giorni. Gli inglesi ovviamente sono curiosissimi di saperlo e stanno da giorni provando a indovinare il nome della donna in dolce attesa, sebbene – forse- non sia così difficile indovinarlo…

Lei è in dolce attesa

Sì, avete capito bene, a portare un bebè in pancia sarebbe proprio lei, l’amatissima Kate Middleton, che è considerata una vera icona di fascino, di bellezza e di stile, da molte donne sparse nel mondo, soprattutto sue coetanee.

L’8 settembre, davvero pochi, pochissimi istanti prima che la Regina ci lasciasse per sempre, dopo la bellezza di ben 70 anni al cospetto del popolo inglese, sembra che la splendida moglie di William abbia confessato alla nonna acquisita di essere in dolce attesa, salutandola per sempre con una bella novella che l’avrà- di certo- resa molto felice, nonostante il dolore di andarsene senza poter vedere venire alla luce la creatura.

Una notizia per certi versi assolutamente inaspettata, ma che sicuramente avrà donato un sorriso alla monarca che – come sappiamo – apprezzava molto Kate e amava infinitamente sia i suoi nipoti che i suoi pronipoti.

Tuttavia, c’è anche da dire che le voci della presunta gravidanza della Middleton non sono affatto una novità dal momento che è da parecchio tempo che se ne parla. Ma in ogni caso non era mai arrivata la conferma a riguardo.

Per lei sarebbe il quarto figlio

Già madre di tre bambini quali, li elenchiamo in ordine di nascita, George, Charlotte e Luis, Kate non ha mai fatto segreto della sua voglia di allargare la loro famiglia, sebbene il marito risultasse restio al momento non perché non volesse un quarto figlio ma perché temeva che lei potesse stare male dal momento che in passato la sua splendida consorte aveva sofferto di una forte crisi post partum.

Al momento la coppia con i loro bambini vive all’Adelaide Cottage, una magione più ampia dove si sono trasferiti al fine di vivere in maggiore comodità. Dunque pare essere il luogo ideale per accogliere una nuova creatura. Ma quando la notizia diventerà ufficiale?

Secondo alcune voci vicino alla mitica Royal Family, tra poche settimane arriverà l’annuncio ufficiale da parte dalla Principessa del Galles, che è sempre stata molto amata anche dalla compianta regina che – quanto pare- sognava per lei un futuro sul trono insieme all’adorato nipote William.