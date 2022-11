GF Vip, l’ex vip ha scoperto tutto uscita dalla casa: allarme rosso per gli autori

Grande Fratello Vip, l’attuale edizione in corso, la settima per l’esattezza, sta regalando esclusive ed uscite di scena pazzesche, che stanno spiazzando non solo Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, ma anche il pubblico a casa. E ora una ex partecipante spiffera tutto…

Dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia la donna è stata un autentico fiume in piena su Instagram e il che potrebbe seriamente essere compromettente… Ma che cosa avrà mai detto? E- soprattutto- di chi stiamo parlando? Fuori il nome…

E’ partito come un fiume in piena il discorso di sfogo della donna i dopo la sua uscita dal reality: “Salve a tutti sono tornata alla realtà. Uscire e trovare tutto questo è stato per me un duro colpo al cuore. Ero ignara di tutto ciò, sono stata tre giorni a riflettere prima di provare a scrivere qualcosa su Instagram. Sono stata molto male. Solo adesso mi rendo conto di ciò che è passato e quanto fosse diverso dalla realtà che stavo vivendo. Ero entrata entusiasta dentro la casa del GF Vip, un’esperienza che per me significava rinascita”. E qui i suoi fan, compresi quelli della prima ora, hanno iniziato a sentire le palpitazioni, che cosa avrebbe aggiunto poco dopo?

“Sentivo di meritare un po’ di spensieratezza e divertimento mettendomi comunque in discussione nel bene e nel male. Mi sono ritrovata una marea di insulti che fanno male, vorrei solo poter fare chiarezza su un argomento che ha segnato poi il mio percorso”, ha puntualizzato poi la donna, che in passato aveva già partecipato al padre di tutti i reality ma non nella sua versione vip. Avete capito di chi stiamo parlando?

Non voleva ferire Bellavia

“Il quinto giorno quando Marco Bellavia era un po’ giù”- ha proseguito- ” ci siamo trovati in camera e mi aveva confessato di voler andare via, abbandonare il gioco. Io per spronarlo – ed era la seconda volta che lo facevo – gli dissi “Marco goditi questa esperienza, sei fortunato, hai un figlio fuori che ti ama, non entrare nel patetico, non fare il patetico“. In quel momento credevo di parlare con una persona tranquilla, serena non potevo certo sapere che a distanza di alcuni giorni potesse crollare con tutti così profondamente. Lui è stato carino e mi ha detto grazie, il mio intento era solo tirarlo su. Anche perché anche lui con me è stato sempre carino ed educato”.

E ora dopo questa ennesima confessione, vi riveliamo, sebbene in molti lo avranno già ben capito, se stanno seguendo con attenzione il programma, che si tratta della meravigliosa Carolina Marconi che ora ha deciso di fare chiarezza su alcuni suoi comportamenti che non sono molto piaciuti ai telespettatori.

” Non sono una bulla”, l’amaro sfogo di Carolina Marconi

“Purtroppo il Web ha preso solo un pezzetto del mio dialogo dove io dico a lui “sei patetico”, senza mettere tutto il resto del nostro discorso facendomi passare per una bulla. Assurdo. Paragonandomi a tutte le cose brutte che sono state davvero dette nei suoi confronti! Mi hanno urlato “Sei la vergogna d’Italia”. Perché tutto questo odio? Mi si può dire tutto: che sono antipatica che ho un brutto carattere… Chiaramente non posso piacere a tutti, ma questo non lo posso accettare…”, ha così proseguito con il suo sfogo la donna che poi, nel parlare, ha toccato un altro testo assai dolente, ovvero quello della malattia.

Queste le sue parole a riguardo che non possono lasciarci indifferenti: “Mi hanno detto di fare distinzione tra malattia di serie A o serie B, a me che ho vissuto gli ultimi due anni negli ospedali aiutando tutti, che non sono ancora fuori pericolo posso far mai distinzioni di malattie? Mi hanno augurato la morte, che il mio tumore possa tornare e questa volta essere letale! Non ci potevo credere!”

Chiaramente, come molti suoi fan e amici le hanno fatto presente, tramite dei commenti, molta gente non la conosce davvero , ergo è talora difficile capire certe frasi o certi atteggiamenti dette e fatti all’interno di un programma, come- del resto- ha sottolineato anche la stessa, dicendo: “Penso che chi mi conosce bene sa che ho sempre difeso i più fragili e mi sto battendo contro ogni forma di violenza, bullismo e prevenzione di ogni genere.”

Carolina ha poi voluto mettere i classici ” puntini sulle i” sulla messa in onda del video, che non è stato mai trasmesso per intero, del suo dialogo con Bellavia, per il quale è stata messa letteralmente ” alla gogna”.

“Non potrò mai umiliare nessuno perché quello che ho provato in questi ultimi anni ti segnano nell’animo. Ho chiesto al GF il video del dialogo intero così da fare le vostre considerazioni. Ho sentito anche Marco in questi giorni e mi ha detto di essere forte perché lui sa la verità come sono andate le cose, sa che quando lui piangeva di notte in camera nostra sono stata una delle prime a lanciare l’allarme in confessionale dicendo più volte di intervenire perché Marco non stava bene. Ma questo purtroppo non l’hanno fatto vedere, come anche altre cose buone credo di aver fatto all’interno della Casa e non solo litigate”. Dunque l’ex star di Bim bum bam, potrebbe decidere di intervenire in trasmissione o sui Social per raccontare la vera versione dei fatti, o forse lo farà tramite una bella intervista?

La gieffina ha poi chiaramente voluto sottolineare, sul finale del suo lunghissimo messaggio, poco prima di mandare un metaforico abbraccio ai suoi fan, che sono ancora assai numerosi, alcuni punti che le stanno maggiormente a cuore, nominando ancora, in maniera indiretta, Bellavia: ” L’ho sempre difeso e mai attaccato, mi ha detto ” Carolina stai tranquilla , so chi sei”. Purtroppo mi sono spenta mano mano perché avevo capito che la sua uscita era una sconfitta comunque per tutti noi. Piano piano vi racconterò tutto ora voglio solo riprendere in mano la mia vita.”