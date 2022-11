Amici, prof colpita dalla brutta malattia: carriera stroncata

Una della prof del talent show più famoso di Canale 5 è stata colpita da una brutta malattia che ha letteralmente posto la parola fine alla sua carriera… Chi è di che cosa si tratta? I telespettatori con le lacrime agli occhi…

Che cosa è successo e chi è la prof di Amici che si è vista recidere bruscamente la carriera a causa di una malattia di quelle che – come si suol dire – non perdonano? La sua confessione che sconvolge gli animi…

Un’insegnante della prestigiosa scuola di Amici, per la precisione un’insegante di ballo, ruolo precedentemente ricoperto da Lorella Cuccarini, che ora è passata al canto da più di un anno, in sostituzione di Arisa, che aveva lasciato tale ruolo al fine di partecipare a Ballando Con Le Stelle nell’edizione 2021 che ha anche vinto, in passato è stata colpita da una brutta malattia che è stata determinante per la fine della sua carriera. Di chi si stratta? Sapete chi è?

Alessandra, una maestra amata quanto odiata

Si tratta di Alessandra Celentano, amata quanto odiata per i suoi metodi di insegnamento. Una parte del pubblico sostiene che il suo parere è molto oggettivo mentre altri la considerano fin troppo rigida e severa. A prescindere da tutto lei è in grado di cogliere il vero talento e di perfezionarlo nella sala prove. Non a caso davvero tanti sono i ballerini che grazie a lei hanno avuto la strada spianata nel mondo della danza, una volta spente le telecamere.

La sindrome che l’ha costretta a smettere di danzare

Non tutti sanno- però- che negli anni migliori della sua carriera è stata costretta a fermarsi con il rischio di non realizzare il suo sogno. Per colpa di una malattia per un po’ di tempo è stata lontana dal palcoscenico. La Celentano si è esibita all’Opera di Roma e al Teatro della Scala di Milano. Purtroppo ha iniziato ad accusare dei dolori ai piedi che ha ignorato in un primo momento. Poi si è recata dal medico e in seguito a una radiografia c’è stata una diagnosi molto temuta dai ballerini, ossia la sindrome dell’alluce rigido. E’ stato- ora lo sa bene- uno sbaglio non rimediare con le cure idonee fin da subito, prendendo il problema un po’ troppo sottogamba. E oggi, con il senno di poi, ha caldamente consigliato ai suoi colleghi di agire ben diversamente.

Queste le su dichiarazioni in tal proposito: “È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io però l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”.

Alla fine la maestra si è sottoposta all’intervento chirurgico e da allora cammina senza alcun problema. Non è tornata- però- più sul palcoscenico, ma grazie a Maria De Filippi ha l’opportunità di insegnare nel talent show più noto della televisione italiana la sua adorata disciplina.