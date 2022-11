Federica Pellegrini, storia d’amore dilaniata: “L’ho beccata a letto con…”

Si tratta- e lo diciamo subito- di una vecchia storia d’amore che purtroppo ha avuto un triste epilogo. È proprio lo stesso ex fidanzato a raccontare tutto e confessare la vera motivazione che ha portato i due alla tragica separazione. E il Gossip impazza!

Abbiamo spesso sentito parlare di Federica Pellegrini e del suo lavoro, ma in particolare i portali di cronaca rosa si sono occupati della sua vita privata, che tale non è mai riuscita davvero a rimanere. E ora spunta una dichiarazione davvero forte da parte di un suo storico ex…

Si è trattato di un amore nato spontaneamente accompagnato dai flutti in piscina durante gli allenamenti e questa spontaneità è stata lampante per tutti, ma poi cosa è successo? Sembravano la coppia perfetta e naturalmente del loro amore ne hanno parlato tutti i portali di gossip che non hanno perso tempo per spulciare tutti i dettagli possibili su questa storia che ha fatto sognare i più. Erano due atleti e condividevano interessi importanti, dunque che cosa è successo di tanto grave da indurli a lasciarsi? Ma soprattutto chi è stato l’ex appena menzionato?

L’ex spiffera tutto

No, non si tratta di Filippo Magnini, oggi felice marito della splendida Giorgia Palmas, bensì di Luca Marin. Sono stati insieme per diverso tempo e la loro pareva davvero una storia importante che-magari- avrebbe portato, con il passare del tempo, dal momento che erano giovanissimi, a un bel matrimonio e alla decisione di crearsi una famiglia. Ma così non è stato. A soffrire maggiormente per la fine del loro amore è stato lui che un po’ di tempo fa ha deciso- come si suol dire- ” di aprire il rubinetto”, ovviamente per l’immensa gioia dei più curiosi, sull’argomento. E per farlo ha scelto il programma Rivelo…

E’ arrivato il terzo incomodo

L’intervista si è svolta nel più classico dei modi e l’atleta ha raccontato alcuni aspetti della sua vita ripercorrendo anche alcuni momenti della storia con Federica Pellegrini. Come cantava una vecchia canzone per Luca non c’è nessun rimpianto circa la storia d’amore con lei. Purtroppo -però- essa si è conclusa in modo traumatico e anche su questo argomento si è parlato davvero molto. Sembrava, come ha candidamente spifferato Marin, che “ci fosse qualcosa che non andava” tra loro.

Era il 2011 quando si sono svolti i fatti e la Nazionale Italiana di nuoto stava partecipando ai mondiali di Shangai. In quella occasione- chiaramente- tutti i più grandi erano presenti, quindi anche Luca con Federica e proprio lui, definibile come” il terzo incomodo” che nessuno- francamente- si aspettava. È qui che è arrivato- come una sorta di fulmine a ciel sereno- il dramma vero e proprio che ha sancito in men che non si dica la fine della loro liason amorosa.

In un momento di pausa Luca è andato in cerca di Federica Pellegrini ma non l’ha trovata nella sua stanza e- come si suol dire- cercando cercando ha bussato anche alla porta del terzo incomodo, ovvero Filippo Magnini, e nell’istante in cui si è aperta la porta della stanza ha avuto modo di vedere quel che non avrebbe mai voluto vedere… Questo quanto detto da Luca in tal proposito: “L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi!”.

Poi anche la storia con lui è finita ed entrambi si sono rifatti una vita, lei con Matteo Giunta che ha da poco sposato, e lui con Giorgia Palmas. Inoltre pare che non siamo rimasti in rapporti amichevoli, anzi! Non mancano da parte dell’uomo velate frecciatine sui Social alla sua tanto celebre ex.