Alessandra Celentano, perchè è finita con il marito: il motivo è tristissimo

Alessandra Celentano si è raccontata a ruota libera nel programma di Francesca Fagnani Belve. In pratica la maestra di danza classica di Amici ha rivelato per la prima volta perché il suo matrimonio con Angelo Trementozzi finì nel 2012.

Alessandra Celentano si racconta i microfoni di Francesca Fagnani e rende di dominio pubblico il motivo della fine del suo matrimonio. I fan sono tutti orecchi!

Alessandra Celentano è stata ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve. “Mi diverte essere strega, lo preferisco ad essere fatina buona” ha confessato- a un certo punto- la storica insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi che tra le varie confessioni sulla sua vita ha rivelato di essere casta da tempo: “Non ho mai avuto più nessuno dopo il mio ex marito”. Dopo il matrimonio con Angelo Tramentozzi, durato dal 2007 al 2012, non si sarebbe più rapportata con un uomo: al tempo poi- come forse alcuni ricorderanno- circolò il gossip che fu lui a lasciarla, ma come sono andate veramente le cose?

Il motivo della fine del suo matrimonio

“Dopo il mio ex marito non ho più avuto un uomo. Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile. Non ho avuto più nessuno negli ultimi 13 anni“, ha candidamente confessato l’artista.

Ma per quale motivo si è concluso il suo matrimonio? A quanto pare poiché non riuscirono ad avere un figlio. Queste le sue precise parole a riguardo: “Mi è dispiaciuto non essere diventata madre perché è stato uno dei motivi della mia separazione, provammo a fare anche inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”.

Lei dice sempre la verità, anche sul litigio con Maria

Alessandra Celentano, benché abbia una personalità molto forte, ha confessato le sue debolezze, e tra queste ci sono i ricordi: “Sono molto forte ma i ricordi mi commuovono. Sono molto attaccata alla famiglia, se ripenso ai momenti più brutti delle malattie dei miei genitori sto male.” La donna poi è stata spesso accusata di “bullismo” per aver sempre criticato le ballerine in carne, ma a Belve la donna ha raccontato di non aver mai avuto problemi legati agli attacchi a lei rivolti dal momento che “ha sempre detto la verità”.

Poi sulla lite con Maria De Filippi che la accusò di “non sapersi rapportare con un ragazzo”, ha raccontato: “Ci rimasi male, non ci parlammo per un po‘. Poi ci siamo chiarite”. Nonostante le critiche che fanno spesso tremare gli allievi, la maestra si è definita un “evergreen” per il programma, sostenendo poi a a sporon battuto che “la strega interessa sempre di più della fatina”.