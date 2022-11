Carlotta Mantovan, dopo Frizzi si è consolata con lui: baci appassionati

E’ stata senza la benché minima ombra di dubbio una perdita profondamente dolorosa, non solo per la consorte e la figlioletta ma anche per il pubblico a casa che lo adorava, quella di Fabrizio Frizzi, storico conduttore dell’Azienda di Viale Mazzini. La moglie Carlotta Mantovan sembra essersi ripresa dal dolore… E sono baci appassionati con lui!

Un duro, durissimo colpo per Carlotta e per la figlia Stella è stata la morte di Fabrizio, sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno nell’ormai lontano 2018, anno del suo sessantesimo compleanno, tuttavia la vedova Frizzi pare essersi consolata con lui…

Si sono conosciuti durante una vecchia edizione di Miss Italia, quando lei, in nome della sua fulgida bellezza, ci partecipò in qualità di Miss Veneto, nell’ ormai ben lontano 2001, mentre lui svolgeva il ruolo di conduttore. Lei non vinse ma si aggiudicò il secondo posto. Tuttavia da allora i due non si sono più persi di vista: hanno approfondito la loro conoscenza, si sono innamorati, fidanzati e poi sposati.

Erano felici ma poi…

Il loro matrimonio è andato a gonfie vele e la coppia ha anche messo al mondo una splendida figlioletta di nome Stella, ma un crudele destino di lì a poco si è abbattuto su di loro, strappando lo lo storico conduttore da questo mondo attraverso una brutta malattia possiamo dire assolutamente anzitempo, dal momento che l’uomo aveva solo 60 anni, lasciando così moglie e figlia straziate dal dispiacere. A stare loro vicino, oltre ai familiari e agli amici, anche tanti colleghi del defunto e i suoi sostenitori che hanno pianto lacrime molto amare quando hanno ricevuto la notizia della sua morte.

Lei non ha mai perso il sorriso

A quanto pare Carlotta, nonostante l’immenso dolore che le ha causato la perdita del coniuge, ha deciso, anche e soprattutto per il bene assoluto della piccola Stella, di non perdere mai e poi mai il suo proverbiale sorriso e di dedicarsi anima e corpo allo sport preferito da lei e dalla piccola, ovvero l’equitazione. La loro passione e il loro amore vero e proprio per i cavalli è più che mai palesato dai numerosi scatti postati dalla donna sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ed è – infatti- qui che la vediamo in compagnia del suo immenso amore…

Eccola in compagnia di un suo grande amore a quattro zampe, che non è un cane bensì appunto un cavallo, che essa ama come se fosse una persona: si tratta- come possiamo notare- di un magnifico sauro che vediamo nello scatto anch’esso palesare il suo amore per Carlotta tramite baci molto affettuosi. Ed è boom di like!