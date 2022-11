Alberto De Pisis lo spiffera all’orecchio di Antonino: infranto il regolamento

La casa del Grande Fratello Vip riserva tante sorprese, in quanto i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per questo motivo i telespettatori non riescono a stare lontani dal piccolo schermo.

Nelle ultime ore, per esempio, le telecamere hanno ripreso dei concorrenti mentre stavano conversando in giardino. Nulla di strano, ma la situazione è precipitata al punto tale che la produzione potrebbe intervenire. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri sera è successo di tutto: dallo scontro di Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli per arrivare poi all’eliminazione di Pamela Prati. Antonella è da settimane al centro dell’attenzione per la sua relazione altalenante con Edoardo Donnamaria. Una volta capito che Micol Incorvaia non rappresenta un pericolo, la coppia ha dovuto fare i conti con Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è entrato nella casa per dichiarare amore all’ex tentatrice di Temptation Island. Da allora i dubbi sulla lealtà di lei stanno aumentando e pare che siano stati confermati da Francesco Chiofalo.

Poi Giaele De Donà è stata fortemente criticata perché non dà conto al marito mostrando gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese che si sta avvicinando a Oriana Marzoli. Infatti nel cuore della notte si sono baciati. L’ex di Belen Rodriguez si è reso protagonista con Alberto De Pisis di un episodio spiacevole che potrebbe avere delle conseguenze. Andiamo a scoprire cosa hanno combinato.

Una dichiarazione infrange il regolamento

Su Instagram, nella pagina del profilo Mondodelreality, è stato pubblicato un video in cui Alberto riferisce delle cose all’orecchio di Antonino. Avrebbe trasgredito il regolamento riportando ciò che è stato riferito da Oriana in merito alla classifica dei preferiti. Infatti la didascalia del post conferma ciò: “Oriana sembra aver detto ad Antonino la classifica dei preferiti fuori: ‘al primo posto Nikita seconda Antonella’”

Secondo gli utenti social la donna ha sicuramente sbagliato a dirlo perché non ha rispettato le regole, proprio come hanno fatto i due ragazzi. Per questo motivo ci si aspetta un provvedimento disciplinare perché non hanno esitato ad andare contro il programma.

Il momento delle nomination

Durante il momento delle nomination Antonino ha nominato Nikita perché ha detto di non avere più rapporti con lei.

Nel frattempo Antonella ha detto di non aver gradito le parole di Sonia utilizzate nei suoi riguardi. La Bruganelli di nuovo l’ha asfaltata dicendo che non spetta a lei dare dei giudizi al suo ruolo di opinionista.