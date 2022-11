“Ti sei laureata?”: la risposta di Clizia Incorvaia vi scioccherà

Da poco è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la sorella di Clizia Incorvaia, ovvero Micol. Tutti sono concordi nel dire che entrambe siano identiche e bellissime. Con il loro modo di porsi, elegante e diplomatico, hanno conquistato il pubblico.

Clizia, è molto attiva su Instagram e da poco ha dato una risposta a un utente social sul suo percorso di studi. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

I telespettatori, che da anni seguono le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip, sanno bene che Clizia ha partecipato all’edizione vinta da Paola Di Benedetto. Fin dall’inizio il suo sguardo si è incrociato con quello di Paolo Ciavarro, con il quale tuttora vive una bellissima storia d’amore. Sono diventati da poco genitore di uno splendido bambino.

Qualche mese fa Clizia ha condiviso una Instagram story in cui ha mostrato di essere tornata in splendida forma. Il suo intento era lanciare un importante messaggio alle mamme che perdono le speranze di riacquistare la fisicità pre gravidanza. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre ad aggiornare i propri follower sulla sua routine giornaliera. Di recente ha attivato la modalità ‘fammi una domanda’ e ha risposto ben volentieri ai più curiosi. Qualcuno le ha chiesto il suo titolo di studio.

Ecco la risposta di Clizia

Un fan le ha chiesto in cosa è laureata e lei, senza alcuna esitazione, ha riferito di avere la laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. Ciò non ha stupito per niente, dal momento che è dotata di una vasta cultura confermata dalla sua buona dialettica.

Infatti chi segue il reality condotto da Alfonso Signorini sostiene che la sorella Micol sia identica a lei anche in questo. Del resto sta cercando in tutti i modi di costruire un rapporto civile con Antonella Fiordelisi, la fidanzata del suo ex Edoardo Donnamaria. Non a caso l’altro giorno le ha regalato una matita per gli occhi che non usa mentre si stavano specchiando.

Curiosità sulla vita privata

In passato inizia era sposata con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina e dal loro matrimonio è nata una bambina. Purtroppo hanno preso strade diverse per via di un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio.

La faccenda è subito finita nel dimenticatoio perché la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. Partecipando al Grande Fratello Vip Clizia non avrebbe mai immaginato di conoscere colui che le avrebbe stravolto la vita rendendola madre per la seconda volta.