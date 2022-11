Michelle Hunziker, l’universo l’ha ascoltata: “Dopo tre femmine un bel maschietto”

Michelle Hunziker è- indubbiamente- ancora oggi una delle showgirl più amate e brave del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Bellissima e sempre in forma, da quando è finito il suo matrimonio con Eros, la sua vita privata tale non è più riuscita a rimanere. Tante storie, alcuni flirt e le seconde nozze con unione ormai finita da mesi, con il ben più giovane Tomaso Trussardi. Poi la liason con il sensuale medico Giovanni Angelini, anch’essa conclusa. Ma ora arriva la notizia più bella che ha scaldato – e non poco – i cuori dei suoi fan…

” Dopo tre femmine un bel maschietto”, è quello che sta accadendo all’artista che è al settimo cielo. Non per nulla la sa gioia è incontenibile e l’ha espressa sui Social per condividerla con i suoi sostenitori…

Se diciamo in Italia ” Michelle” pensiamo subito alla Hunziker. Del resto la donna oggi come oggi è una vera e propria star del Piccolo Schermo che ha avuto in passato anche qualche incursione sul Grande con ruoli in brillanti commedie perlopiù di stampo natalizio. Donna bellissima, ieri come oggi, ha incantato i maschietti con il suo incredibile fascino fin da ragazzina quando lavorava come modella, o meglio fotomodella.

Poi è riuscita pian piano a farsi conoscere in TV come valletta e pian piano si è conquistata la stima sia degli addetti ai lavori che del grande pubblico dimostrando di non essere solo bella ma anche brava e spigliata. In pochi anni l’abbiamo vista al timone di svariate trasmissioni di successo e poi eccola alla guida del suo one woman show, Michelle Impossibile.

Una carriera di tutto rispetto e un privato molto chiacchierato

In mezzo, nel suo assai fitto curriculum vitae, c’è stato anche il Teatro che è stato- certamente- una palestra importante per lei per crescere a livello professionale. Ma se lei è una grande professionista d’altro è anche un personaggio decisamente molto ma molto chiacchierato per il suo privato che è stato- ed è anche tuttora- molto turbolento. Dopo le nozze da Mille e Una notte con Eros Ramazzotti, il suo idolo quando era una ragazzina, con il quale ha messo al mondo la splendida Aurora, ha avuto svariate storie d’amore e poi ha deciso di credere ancora nel matrimonio sposando Tomaso Trussardi. Dalla loro unione sono nate Sole e Celeste, che sono ancora piuttosto piccine, ma anche stavolta la favola è finita.

Dopo aver lasciato Angelini, è arrivata la notizia più bella…

Poco dopo la notizia della loro separazione è stata la grande protagonista del Gossip Nostrano con la sua liason con il sensuale e bellissimo medico Giovanni Angelini. Ma dopo un’estate di fuoco che hanno trascorso perlopiù in Sardegna, la terra di lui, e le presentazioni ufficiali da parte della donna, che gli aveva presentato le figlie, ecco che, a settembre, lei se ne è tornata a Milano, nel suo nuovo appartamento da single, e lui è- praticamente- uscito di scena. E ciò ha fatto capire a tutti quanti che anche l’ex gieffino faceva parta del passato…

Ma poi una notizia meravigliosa ha fatto capolino nella sua vita. La sua gioia è stata- a dir poco- incontenibile e lei, da donna solare e generosa quale è, ha deciso di condividerla sui Social, con i suoi fan, che sono sempre più affezionati e numerosi. Ma di che cosa si tratta?

Michelle è – a dir poco – felicissima dal momento che la primogenita Aurora è in attesa del suo primo figlio dallo storico compagno Goffredo Cerza. Lei- dunque- diventerà una giovane e splendida nonna, così come l’ex primo marito con il quale la donna è in ottimi rapporti. E quando un suo fan le ha detto sui Social: ” Hai sempre sognato un maschietto e tra poco arriverà”, lei non ha saputo trattenere la commozione- assolutamente ingente- provata e ha tosto risposto: “Mi emoziono solo a pensarci… Aury mi prende sempre in giro. Io sarò la nonna più felice del pianeta e non vedo l’ora. L’universo mi ha ascoltato: dopo tre belle femmine mi arriva un maschietto! Pensate che ad aprile avrò un bel maschietto tra le braccia da coccolare. Basta, piango!”.