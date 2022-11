Belen Rodriguez, il collega spiffera il suo segreto: “Porta la parrucca”

Belen Rodriguez è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio sia della sua bellezza che del suo indiscusso talento davanti alle telecamere.

Adesso è presente nel piccolo schermo perché è al timone de Le iene Show con Teo Mammucari. Di recente è stata fatta una dichiarazione sul suo conto che ha lasciato tutti di stucco. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Belen ha raggiunto la popolarità in seguito alla sua partecipazione a una vecchia edizione de L’isola dei famosi. Da allora ha scalato la vetta del successo accumulando una serie di gratificazioni professionali. Infatti oggi è impossibile immaginare una televisione senza la sua presenza. In questo periodo conduce Tu sì che vales e Le iene show.

L’ex fidanzato Antonino Spinalbese, ovvero il padre di Luna Marí, è un concorrente del Grande Fratello Vip. Per ora non è emerso alcun retroscena della loro relazione tale da indurla a ricorrere alle vie legali. Non a caso lo aveva avvertito delle conseguenze di alcune sue ipotetiche dichiarazioni. Sicuramente in queste ore qualcun altro ha reso pubblico un suo segreto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quale è stata la sua reazione.

Belen Rodriguez incanta tutti

È un periodo un periodo ricco di soddisfazioni per Belen non solo in campo professionale, ma anche per questioni sentimentali. I fan sostengono che sia diventata ancora più bella da quando ha deciso di riprovare con Stefano De Martino. Dopo tanti alti e bassi pare che abbiano raggiunto un buon equilibrio di coppia, in quanto l’ex ballerino di Amici ha accolto a braccia parte la figlia. Tornando alla puntata di martedì 8 novembre, nello studio del programma di Italia 1 si è distinta per la sua eleganza e sensualità.

Ha indossato un abito di pizzo della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Ermanno Scervino. E’ un modello strapless a tubino che termina sul ginocchio, uno scollo vertiginoso e con delle decorazioni floreali. Ha optato per un paio di décolleté con tacco a spillo nero. Per quanto riguarda il look ha sfoggiato un long bob voluminoso e con la riga centrale. In realtà si tratta di una parrucca con delle extension aggiunte e Mammucari lo ha svelato con la solita ironia.

Altri piccoli dettagli che fanno la differenza

I più attenti hanno notato anche la collana a forma di chiodo in oro giallo della linea Juste un Clou di Cartier. Il suo costo si aggira intorno ai €33.000.

Il risultato è stato come sempre impeccabile. Del resto qualsiasi cosa che indossa e i look che mostra rendono sempre omaggio alla sua bellezza.