Romina Power, dopo anni l’ha svelato al mondo: “Ylenia non era consapevole della…”

Ha fatto- indubbiamente- molto parlare nel mondo dello spettacolo la triste vicenda della figlia primogenita, di nome Ylenia, della coppia Albano Carrisi e Romina Power- E ora una dichiarazione dell’attrice e cantante ha fatto riaffiorare nei ricordi il nome della giovane ai suoi fan della prima ora…

Struggente dichiarazione quella rilasciata da Romina Power attraverso un accorato post su Instagram riguardante la figlia primogenita Ylenia… E sono lacrime…

E’ stato -indubbiamente- un grandissimo amore quello tra Romina Power e Albano Carrisi che ha fatto sognare milioni di fan, “il tutto” condito dalle loro canzoni che hanno avuto un successo -a dir poco -strepitoso non solo in Italia ma in tutto il mondo. Un successo che- a distanza di molti anni- prosegue ancora oggi a spron battuto.

Un matrimonio e una bella famiglia con Albano

Il loro matrimonio è stato coronato dalla nascita di ben 4 figli, tre femmine e un maschio, ma la maggiore, il cui nome era Ylenia, ha- purtroppo- fatto una triste fine, di cui nessuno tutt’ora ne conosce la reale sorte, e che si presume che il dolore che ne è scaturito abbia progressivamente deteriorato il rapporto tra i due coniugi fino a giungere, alla fine del XX secolo, alla decisione di prendere strade diverse, dunque di separarsi e poi di divorziare, gettando nello sconforto i loro fan, soprattutto quelli della prima ora che hanno anche visto nascere il loro amore quando erano entrambi molto giovani.

Il dolce messaggio per Ylenia

Romina si va dicendo che non abbia mai accettato la sgradita sorpresa che il destino ha riservato alla figlia primogenita e che di tanto in tanto vada ancora – in qualche modo – alla sua ricerca . Inoltre pare che ciò possa essere stato uno dei motivi principali dei dissidi, sempre più forti, con l’ex marito Albano, che, nonostante l’immenso dolore provato, ha cercato per il bene dei suoi altri figli, di mettersi il cuore in pace. Ma ciò che non passa tuttavia inosservato è un post che la stessa ha pubblicato su Instagram riguardante la primogenita…

“Ylenia non era consapevole della sua bellezza. C’era qualcosa che le impediva di sentirsi bella. Ma lei lo era veramente! E non solo esternamente”, sono le parole della didascalia a corredo dello splendido scatto che mostra la primogenita di Albano, con i capelli biondi lasciati sciolti e con indosso un microtop e una gonna che mostrano quanto la ragazza fosse dotata di una fisicità straordinaria.