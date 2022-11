Francesca Tocca, beccata la foto al naturale : senza trucco è irriconoscibile

La moglie di Raimondo Todaro, motivo per cui il ballerino ha deciso di passare dalla Rai alla Mediaset con l’intento di rimanerle vicino dopo la loro riconciliazione, è raro trovarla in scatti Social e non solo “al naturale”, ma una foto sembrerebbe essere apparsa e la donna appare irriconoscibile. Ma anche senza un filo di trucco, lei è sempre bellissima!

Che effetto fa Francesca Tocca totalmente struccata e in versione “naturale”, genere ragazza della porta accanto? Uno scatto sembrerebbe essere spuntato in Rete e l’ha resa irriconoscibile… I fan basiti!

Che Francesca Tocca potesse essere una bella ragazza è sempre stato chiaro, il suo fascino è evidente e non è necessario vederla al mare per capire qualcosa in più su di lei. Ma certo, qualcuno potrebbe sottolineare che in un contesto in cui ci si fa vedere al naturale si appare in maniera ancora più autentica. Tuttavia anche con indosso un bel bikini lei non rinuncia mai del tutto a un filo di trucco, ergo è davvero un’impresa alquanto ardua ammirarla senza make up.

Di nuovo vicina al suo Raimondo

Di nuovo vicini, uniti e complici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembrano più felici che mai insieme alla figlioletta Jessica. Ma i due, che si sono sposati nel 2014, hanno attraversato un momento di distanza e lontananza. Si è parlato di una vera e propria rottura, ma ora rieccoli insieme per l’immensa gioia dei suoi fan che hanno-indubbiamente- molto sofferto quando li hanno visti lontani per un certo periodo.

Ma ora-come si suol dire- è acqua passata e sia loro che la coppia, tra le più belle del vasto mondo dello Spettacolo nostrano, possono tirare un bel sospiro di sollievo.

E poi, a unirli ancora di più, c’è il lavoro, che è anche la loro più grande passione e che li ha portati a lavorare a fianco a fianco grazie alla mitica Queen Mary che ha fatto di tutto per farli riavvicinare. E- a quanto pare- ci è riuscita e pure alla grande!

Alle prove senza un filo di trucco

Ed è proprio ad Amici, il padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera impeccabile da Maria De Filippi, che sia Francesca Tocca che il marito Raimondo Todaro esprimono sempre il massimo della competenza, lei come ballerina professionista mentre lui come maestro. Ed è stato durante le prove di ballo di questa trasmissione, ancora oggi seguitissima dagli italiani di ogni età, che la ballerina si è mostrata senza nemmeno un filo di trucco...

Ciò rappresenta una grande novità dal momento che la donna, che è dotata di una fisicità straordinaria e di una bellezza che non deve assolutamente temere paragoni, ama sempre mostrarsi al massimo al suo pubblico, ricorrendo sempre al make up quando appare in TV nelle puntate del serale ma anche del pomeridiano, così come sui Social dove è piuttosto attiva. Ma uno scatto rubato dalla sala prove, dove lei è in primissimo piano, la mostra alle telecamere completamente struccata, salvo un po’ di burrocacao sulle labbra e di smalto sulle dita della mani. Ma anche così lei è divina: del resto- si sa- Madre Natura è stata davvero molto ma molto buona e generosa con lei!