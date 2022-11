Amadeus, la reazione della moglie al tradimento: valigie fuori la porta

Giovanna Civitillo ha ammesso la sua reazione dopo il tradimento di Amadeus. Ecco le sue parole. che hanno lasciato di stucco e con il cuore letteralmente a pezzi dei fan della coppia. Ma che cosa è davvero successo? E intanto sale la preoccupazione…

Una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate degli ultimi tempi è- senza alcuna ombra di dubbio- quella formata da Amadeus e da Giovanna Civitillo che sono inseparabili a tal punto da aver un Profilo Instagram di coppia. Ma ora spunta un retroscena, svelato dalla donna che mette in discussione tutto quanto…

I due sono quasi sempre assieme come abbiamo potuto vedere anche durante le ultime edizioni del Festival di Sanremo condotto da Amadeus che sarà nuovamente presentatore e direttore artistico delle edizioni 2013 e 2014. Ma che cosa sappiamo davvero della donna?

Giovanna è originaria della Campania, più precisamente di Vico Equense, e ha cominciato a lavorare in televisione come ballerina prendendo parte a programmi come Carramba! Che sorpresa, Domenica In e Beato tra le donne.

Nel 2003 è a L’Eredità dove ha ricoperto il ruolo de La Scossa, dove ha conquistato con i suoi movimenti il presentatore dell’epoca, il suo attuale marito Amadeus con il quale ha intrapreso poco dopo una relazione.

Il conduttore era sposato con Marisa Di Martino, la sua prima moglie, da cui ha ottenuto il divorzio soltanto nel 2007, ma lei, la bellissima e dolcissima Giovanna, non è stata affatto il motivo della separazione tra i due.

Lei e Ama hanno anche un figlio di nome José nato nel 2009, anno in cui si sono sposati con rito civile per poi, la bellezza di dieci anni anni dopo, decidere di celebrare il matrimonio in chiesa.

Per il conduttore si è trattato del secondo figlio, dato che dal suo precedente matrimonio, Amadeus ha avuto una bambina, adesso ragazza adulta, di nome Alice che è bellissima ed è estranea dal mondo dello spettacolo.

Lei sarebbe pronta a mettergli le valigie fuori dalla porta

Tra Amadeus e Giovanna le cose sembrano essere andate sempre per il meglio e i due si mostrano indubbiamente assai affiatati. Inoltre sembra che non siano nemmeno gelosi l’uno dell’altro e che non temano alcun tradimento. Ma ora- a quanto pare- qualcosa sembra essere cambiato, dato che in un programma televisivo, la donna ha ammesso ben altro! Durante un’ospitata al Il Filo Rosso, condotto dalla splendida Paola Perego, che Giovanna ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta per una sua dichiarazione che ha fatto con il marito presente in studio. Di che cosa si tratta? In pratica, alla domanda di come reagirebbe se scoprisse che Amadeus la tradisse , la Civitillo ha risposto, rivolgendosi direttamente al suo consorte: “Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta“.

Dopo la sua affermazione, Amadeus dopo un attimo di ilarità ha affermato che anche lui non riuscirebbe a sopportare un tradimento e che anche il pensiero di tradire qualcuno non gli farebbe affatto piacere. Di conseguenza, il conduttore, amatissimo dagli italiani di ogni età, ha condiviso il pensiero della donna e dalle parole dette i fan possono stare tranquilli in quanto la coppia si ama come nessuno mai e vive ogni giorno come se fosse il primo del loro amore.

In questi mesi, poi il mitico Ama, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, è al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo e in questi giorni- a quanto pare- sta definendo gli ultimissimi dettagli per il cast dei cantanti in gara. E- ovviamente- anche stavolta a sostenerlo ci sarà la sua adorata e splendida Giovanna…