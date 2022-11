Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, il vergognoso retroscena: “Andavamo a letto e…”

In un’intervista di qualche tempo fa la cantante di Sora Anna Tatangelo ha parlato della sua lunga e assai travagliata, nonché chiacchierata, relazione con Gigi D’Alessio con il quale ha messo al mondo Andrea. E in essa è spuntato fuori pure un retroscena decisamente intimo e audace…

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati- certamente- una delle coppie più amate dal pubblico italiano. I fan li hanno seguiti con grande affetto e immensa gioia dall’inizio fino alla fine, fino a quando hanno deciso di concludere la loro storia. Ma, nonostante si siano lasciati effettivamente da un po’ di tempo, il chiacchiericcio su di loro non si è ancora spento…

Eh sì, anche adesso, a distanza di tempo, i fan li continuano a sostenere e nonostante entrambi siano andati avanti nelle rispettive vite e conserveranno per sempre un piacevole ricordo della loro storia, che per tanti anni ha fatto sognare i più. Ma c’è anche chi ha sempre visto di cattivo occhio la giovane, rea di aver indotto il cantante ha lasciare la sua storica prima moglie con la quale stava fin da ragazzino e aveva messo al mondo ben tre figli.

Prima non parlava ma ora è un fiume in piena…

La cantante in un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair ha parlato del suo rapporto con l’ex e ha rivelato retroscena assolutamente inediti riguardo ai tempi in cui sono stati insieme. Si è dapprima concentrata sul fatto che appena resa noto la loro relazione, e lei all’epoca aveva soltanto 18 anni, lei ha dovuto affrontare grandi difficoltà.

Queste le sue parole a riguardo: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli…”.

Ma, poi, come lei stessa ha poco dopo ammesso, le cose sono cambiate, eccome se sono cambiate!

“Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, e a 31 parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso“.

La rivelazione che non ti aspetti da lei

E poi la donna, che diventa sempre più bella per l’immensa gioia dei suoi fan, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta: “Andavamo a letto senza…”. E già qui ai lettori del noto magazine si sono rizzate- come si suol dire- le antenne: la splendida Anna ha- forse- voluto rilasciare dettagli intimi e alquanto piccanti sulla sua passata storia con Gigi?

Assolutamente no: in pratica l’artista ha voluto spiegare con quella frase i motivi, fra i tanti, che li hanno sempre più allontanati e che poi li hanno indotti a dirsi addio…

“Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente”.