“Hanno finto di…”: Alfonso Signorini sotto shock | Situazione gravissima al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono tanti concorrenti che stanno incuriosendo il pubblico di canale 5. Tra questi c’è sicuramente la giovane Antonella Fiordelisi, la quale si è avvicinata a Edoardo Donnamaria.

Da quando ha avuto un confronto con il presunto ex fidanzato Gianluca è ancor di più al centro dell’attenzione. Stavolta ha parlato sulla faccenda Francesco Chiofalo. Le sue parole lasceranno tutti a bocca aperta.

I telespettatori non possono fare a meno di stare davanti al piccolo schermo da quando ha avuto inizio il reality condotto da Alfonso Signorini. Le dinamiche della casa diventano sempre più complesse, ragion per cui il pubblico cerca di vederci chiaro. Quello che ha lasciato tutti di stucco ha avuto come protagonista Marco Bellavia, il quale ha potuto contare solo sul sostegno di Antonella.

La ragazza, per esempio, si è avvicinata a Edoardo, ma non ha mai nascosto il suo interesse per Antonino Spinalbese. Infatti le telecamere l’hanno ripresa nel momento in cui lo rimprovera di aver tentennato nel farsi avanti. Nella puntata di giovedì scorso si è presentato per un confronto faccio a faccia con lei Gianluca Benincasa. Le ha confessato di essere ancora innamorato e nel mentre lei aveva uno sguardo pieno di tristezza. Sull’argomento è intervenuto Francesco Chiofalo, ovvero un ex di lei. Le sue parole hanno lasciato il segno e molti credono che ci sarà una replica.

“Noi non eravamo in crisi”

L’ex fidanzato di Temptation Island, noto come ‘Lenticchio’, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate durante l’intervista rilasciata a Fanpage.it. Non solo ha detto che Gianluca e Antonella non sono mai stati fidanzati, ma ha confermato quanto detto sul padre nel pieno della diretta.

“Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse. Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri”.

“Un teatrino organizzato dal padre”

Durante l’intervista ha aggiunto: “Doveva entrare all’Isola dei famosi e mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui'”.

Infine: “Quando Gianluca al Gf ha detto di non piacere alla famiglia di Antonella perché ‘non ha titoli’, diceva il vero…Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato…Edoardo va bene”. Il padre di Antonella replicherà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.