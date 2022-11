Leni Klum, la figlia di Briatore è stata adottata da un altro uomo: il triste motivo

Flavio Briatore è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, in quanto interviene spesso in vari programmi televisivi in qualità di opinionista.

Quanto riguarda per quanto riguarda la vita privata, oltre a Nathan Falco è anche padre di una splendida diciottenne di nome Leni. Ecco perché è stata adottata da un altro uomo.

Dal 2008 fino al 2017 Flavio Briatore è stato sposato con Elisabetta Gregoraci e dal loro amore sono una è nato Nathan Falco. Nonostante si siano lasciati, sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene del figlio. Se lei è felice accanto a un’altra persona, l’ex marito non è ancora stato visto in dolce compagnia. Fatto sta che nel corso della sua vita ha avuto accanto donne bellissime.

Flavio Briatore dal 1983 a 1987 è stato sposato con la modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Poi dal 1998 al 2003 ha avuto una relazione con la modella di fama internazionale Naomi Campbell. In seguito è stato legato, anche se per poco tempo, alla modella tedesca Heidi Klum che lo ha reso padre della bellissima Helena Boshoven nata nel 2004. In realtà la ragazza è stata adottata da un altro uomo per un motivo ben preciso.

La verità su Leni

I due hanno deciso di interrompere la relazione ancor prima che la bambina venisse al mondo. Leni ha seguito le orme della madre nel mondo della moda. Abituata fin da bambina a sfilare sulle passerelle, è stato al centro dell’attenzione per via della questione dei suoi genitori biologici. La madre ha avuto una relazione con un cantante che si è offerto di adottarla e renderla giuridicamente sua figlia. Ciò è avvenuto perché Briatore non l’aveva riconosciuta dopo la nascita e non si è mai voluto sottoporre al test del DNA.

Tuttavia si sono visti per la prima volta nel 2018, ma prima si sentivano solo al telefono. Tutti sono concordi nel dire che abbia ereditato dalla madre il fascino. Del resto è una delle modelle più richieste del momento. Adesso quando hanno la possibilità trascorrono del tempo insieme.

Fratello e sorella affiatati

Sul profilo Instagram di Flavio Briatore c’è una foto scattata durante la notte di Halloween in cui compaiono i due figli mascherati. Entrambi stavano festeggiando nel locale del padre e in loro compagnia c’era anche Elisabetta Gregoraci vestita in tema.

Briatore così facendo lancia un importante messaggio perché anche se si ha una famiglia allargata, non sempre regnano astio e rancore.