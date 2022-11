Milly Carlucci e la squallida verità sulla separazione con il marito: dopo anni viene fuori

La triste verità di Milly Carlucci sulla separazione dal marito Angelo. Ecco la confessione della conduttrice dopo anni che ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta.

Che cosa ha confessato di tanto agghiacciante la conduttrice di Ballando Con Le Stelle a proposito della separazione dal marito? I suoi fedeli telespettatori vogliono assolutamente saperne di più!

Milly Carlucci può essere definita – e pure a buona ragione- come la padrona di casa del sabato sera di Rai 1, dove d tempo tiene compagnia al pubblico con il suo programma di successo Ballando con le Stelle. La presentatrice è – in poche ma assai doverose parole- la punta di diamante dei programmi in prima serata targata Rai ed è- a dir poco- amatissima dal pubblico. Oltre al grande successo del suo programma danzereccio, che è sempre seguitissimo, “a tenere banco” oggi è la vicenda sulla presunta separazione della bella Milly da suo marito Angelo. E ora arriva la confessione che spiazza…

E’ la star della TV

La bellissima Milly Carlucci è tra le presentatrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Sempre sorridente e preparatissima, la bionda di origini abruzzesi è tra le migliori conduttrici in circolazione della TV italiana. La sua carriera è iniziata con L’altra domenica, di Renzo Arbore, e da lì non si è più fermata, fino al debutto nel lontano 2005 con il programma danzereccio Ballando con le Stelle, che si è protratto fino ad oggi e in mezzo tante altre conduzioni che le hanno permesso di diventare la star che è oggi.

La confessione sulla separazione

Ma a far notizia ora come ora non è il programma da lei condotto ma la famosa notizia della presunta separazione della donna dal marito. La presentatrice è sposata con Angelo Donati dal 1985. I due si sono molto amati e oggi hanno due figli, quali Angela Krystle e Patrick. La coppia si è amata tantissimo e il loro amore non è mai vacillato. Ma anche per loro ci sono stati momenti difficili. Non per nulla si è anche parlato sul Web di separazione, così come su una testata cartacea.

Secondo il giornale, Milly Carlucci aveva deciso di produrre creme di bellezza, nonostante la contrarietà del marito che aveva deciso di lasciarla. In fondo all’articolo c’era pure un form da compilare per ordinare la crema in questione e farsela arrivare direttamente a casa.

Ma, come ha poi tosto dichiarato Milly Carlucci, senza tanti mezzi termini, la vicenda si è rivelata “Una bella truffa che abbiamo deciso di denunciare alla Polizia Postale”. I due, – infatti- non si sono mai separati e l’amore tra di lei e Angelo Donati continua ancora oggi al massimo grado, alla faccia delle malelingue!