Giulia Stabile, senza freni: “Vi dico io chi è davvero Belen”

La giovane danzatrice si racconta a 360 gradi: la carriera, il compagno e soprattutto il legame con la showgirl argentina che tanto piace agli italiani.

Giulia Stabile in un’accorata intervista a ruota libera, la dichiarazione nei confronti di Belen Rodriguez. E i fan sono spiazzati!

Giulia Stabile a ruota libera: la danzatrice letteralmente sbocciata ad Amici di Maria De Filippi, dopo aver trionfato nel talent show di Canale Cinque, è richiestissima e piena zeppa di impegni. Da ballerina professionista nel padre di tutti i talent che lei ha anche vinto e dove ha incontrato il grande amore, l’ammiriamo anche a Tu Sì Que Vales, il programma di punta del sabato sera di Canale 5, dove siede accanto ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Deve tutto ad Amici

Inoltre si impegna pure per WittyTv a intervistare i protagonisti delle trasmissioni condotte e/o prodotte dalla moglie di Maurizio Costanzo. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la giovane, amatissima dai suoi coetanei, ha parlato della sua carriera e di molto altro, come ad esempio il suo rapporto privato con Belen e con il fidanzato Sangiovanni, altra star nata ad Amici 20. Fu proprio lì che scoccò la scintilla d’amore tra la danzatrice e il cantante che da allora non si sono più lasciati.

L’amore va a gonfie vele mentre con Belen…

Giulia ha candidamente spiegato che dal lunedì al venerdì lavora moltissimo per Amici: gli impegni iniziano tra le 8 e le 11, breve pausa pranzo e poi si continua fino alle 18, anche se a volte si tira avanti fino alle 21.30″ La domenica si riposa e raggiunge l’amato Sangiovanni che di base è a Milano , mentre lei sta a Roma per motivi anche lavorativi.

“Faccio le scappatelle (la domenica, ndr). Salgo da Sangiovanni“, ha raccontato a un noto settimanale la ragazza, mettendo certamente in luce il suo splendido sorriso. In amore poi tutto procede a gonfie vele: “Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro”. Ottimo, dunque nessuna crisi con il suo fidanzato che tanto piace ai giovanissimi e che sforna di continuo hit su hit.

Parlando di lavoro, che cosa ha rivelato su Belen con la quale sta fianco a fianco durante il programma del sabato sera di Canale 5?

“Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria (ride!, ndr). A parte gli scherzi, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”. Dichiarazioni molto care e dolci che certamente avranno fatto sorridere la showgirl argentina che sta pensando di allargare la famiglia con Stefano De Martino, il suo grande amore.