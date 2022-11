Sergio Sylvestre, dopo Amici è totalmente irriconoscibile: ecco com’è ridotto

Come si può non ricordare Sergio di Amici, che ha meritamente trionfato nell’edizione 2016? Da un po’ di tempo a questa parte -però- non si è più visto, che cosa ne è stato di lui? Di che cosa si sta occupando ora?

Si sono susseguiti moltissimi talenti e vincitori nel corso delle varie edizioni , a partire ancora dal lontano 2002 quando si chiamava col primo nome di Saranno Famosi, nel talent più famoso della televisione italiana, ovvero Amici. E uno di questi è- certamente- Sergio Sylvestre? Ma che fine ha fatto?

E’ un cantante dotato – indubbiamente- di un immenso e assolutamente fulgido talento. Un talento che lo ha portato alla vittoria nell’oramai lontana edizione del 2016 di Amici di Maria De Filippi e poi ha partecipare nella Categoria dei Big al Festival di Sanremo. Poi tanti singoli di successi che hanno scalato in men che non si dica le hit dei brani più ascoltati e scaricati dalla Rete.

La sua è stata una carriera molto interessante che ha fatto sognare i più. Sergio Sylvestre, il ragazzo di origini miste, padre haitiano e mamma originaria del Messico, ha vissuto a Los Angeles in California, dunque nel suo sangue scorrono diverse culture che lo hanno portato ad aprire la propria mente e a sperimentare molto a livello musicale.

Deve tutto ad Amici

Nel 2012 è arrivato proprio nel nostro Paese per un bel viaggio alla scoperta dell’Italia. In men che non si dica qui ha trovato un profondo calore umano e una grande accoglienza, elementi che lo hanno spinto a viere in loco, perlopiù in Puglia e in Salento. Ha così iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica italiana esibendosi in alcuni dei lidi più famosi come il Samsara, ma sentiva che aveva bisogno anche di altro. E così ha deciso di partecipare alle selezioni di Amici. Viene preso ed entra nella squadra blu capitanata da Nek e J-Ax. Ed è- tra l’altro- proprio con quest’ultimo, dopo la grande vittoria, che ha realizzato il singolo Turn It Up. Il suo primo ep, Big Boy, è stato un autentico successo.

E’ sparito quando era all’ apice

Per lui non sono poi mancate le grandi soddisfazioni e le collaborazioni con altri grandi della musica, come per esempio il brano insieme al rapper salernitano Rocco Hunt, diventata la canzone dei titoli di coda del film per la Disney Oceania. Sergio non si è poi- di certo- fermato e nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone scritta insieme a Giorgia, Con te, con il quale si piazza al sesto posto. Poco dopo ha pubblicato il suo primo album che reca il suo nome.

E successivamente abbiamo iniziato a non sentirlo più nominare. Per quale motivo è uscito dalle scene quando era all’ apice?

Per Sergio non sono stati semplici questi ultimi anni dal momento che ha avuto alcuni momenti di profonda crisi che lo hanno portato a mettersi un po’ in disparte e a decidere di starsene ben lontano dai riflettori. Inoltre- soprattutto- il periodo di lockdown è stato per lui molto pesante. Tra l’altro gli è capitato un episodio particolarmente spiacevole proprio nel 2020 in piena Pandemia. Sapete quale?

Tutto è successo durante l’attesissima finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, giocata allo Stadio Olimpico di Roma: il cantante si è trovato a cantare l’inno nazionale, ma quello che ne è emerso è stata una performance alquanto esitante e poco convincente -soprattutto- per quanto riguardava le parole. Le polemiche non sono – di certo- mancate immediate e assai copiose. Il giorno dopo l’esibizione Sergio si è immediatamente scusato con tdicendo che ha aveva avuto una sorta di blocco emotivo dovuto – in primis- alla tristezza causata dalla mancanza del pubblico per via delle restrizioni.

Ma, nonostante i brutti momenti e la frustrazione che lo ha visto sparire dalle scene, lui ha continuato a fare musica, quindi i fan possono stare tranquilli, anzi possono proprio rallegrarsi perché sta tornando sulle scene con una importante collaborazione con i Room9. A breve poi ci farà ascoltare nuovi pezzi, cantanti in lingua inglese.