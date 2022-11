Gianni Sperti, fatto a pezzi da Paola Barale: “Lui all’epoca non aveva…”

Paola Barale non ha affatto lesinato parole al vetriolo nei confronti dell’ex marito Gianni Sperti, da tempo in forza in qualità di opinionista alla corte di Queen Mary.

Il ricordo della showgirl piemontese, a quanto pare- è tutt’ atro che roseo del suo matrimonio. La confessione che non ti aspetti…

Quando si sono conosciuti e poi fidanzati e- infine- sposati gli italiani erano al settimo cielo: che coppia! Ma poi qualcosa si è rotto e il matrimonio è tristemente finito, lasciando in bocca un gran sentimento di amarezza e di angoscia nei cuori dei rispettivi fan che hanno vissuto la notizia della fine del loro amore come una sorta di fulmine a ciel sereno. Un fulmine che non ha mai smesso di campeggiare sulle loro teste visto che non sono affatto in buoni rapporti…

Lei ha svuotato il sacco

Lui, nonostante lavori da tanto tempo a fianco di Maria De Filippi, Regina Indiscussa delle Reti Mediaset, in qualità di opinionista fisso, non ama molto parlare del suo privato che come tale deve necessariamente rimanere. Inoltre ha anche sempre cercato di non parlare della sua ex moglie e quando l’ha fatto ha fatto intendere che non avesse molto da dire. Ma lei- a un certo punto- ha deciso di ” svuotare il sacco”.

Anni fa Paola Barale ha fatto discutere con le sue dichiarazioni su Gianni Sperti. La conduttrice ha – in poche parole- dichiarato di non avere un bel ricordo dell’ex marito e del loro matrimonio. “Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

La donna, ora in forza nel cast di Ballando Con Le Stelle, è tornata a parlare del suo ex al Maurizio Costanzo Show. Pio e Amedeo hanno chiesto a Simona Ventura cosa avessero in comune l’opinionista di Uomini e Donne e l’ex moglie. “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”.” Paola Barale ha deciso di rispondere al posto di Super Simo ed ha detto – senza tanti giri di parole- che in comune con Gianni ha la capacità di restare in tv senza saper fare un ca…volo.

Queste le sue esatte parole a riguardo: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista.”