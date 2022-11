Silvia Toffanin , sostituita con un’altra più giovane e bella: terremoto a casa Berlusconi

Da oramai molto tempo la bellissima Silvia Toffanin sta facendo parecchia strada nel mondo dello spettacolo e più che mai della TV, ma adesso sembrano esserci brutte notizie per lei all’orizzonte, dal momento che pare che qualcuno le stia facendo le scarpe… Una donna più giovane. Ma chi sarebbe costui?

Dopo tanti anni di onorata carriera in TV chi è che sta per scavalcare l’impeccabile conduttrice del rotocalco Verissimo? Spunta fuori il nome…

La regina indiscussa del sabato pomeriggio su Canale 5, Silvia Toffanin, è da sempre molto amata dal pubblico italiano. Bella, brava, elegante e assai delicata è una che sa stare al posto suo. Dal 2002 è legata sentimentalmente ad uno dei figli dell’ex premier di Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi, nonché AD delle Reti Mediaset. Insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia, mettendo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ma ancora non sono convolati a nozze e da tempo questa loro scelta sta facendo molto chiacchierare.

E’ arrivata una nuova bella in casa Berlusconi

Il più piccolo rampollo di casa Berlusconi, il bel Luigi, non molto tempo fa ha sposato la sua storica fidanzata Federica. Ed ecco che così la nota conduttrice non è più l’unica regina di bellezza di Casa Berlusconi! E vedendo la cognata, sembra proprio essere stata “scavalcata” in fatto di bellezza! Com’è che si dice, che “la bellezza non conta“? Ma ne siamo proprio ben certi?

Federica, che incanto!

La nota conduttrice Silvia Toffanin è sempre molto elegante e raffinata e- come ben sappiamo- ha conquistato il cuore di Pier Silvio Berlusconi, un uomo altrettanto affascinante e ben affermato da un punto di vista professionale. E il risultato? Non poteva che essere promettente: due bambini veramente molto belli ed educati, che sono fonte, non solo d’immensa gioia, ma anche di orgoglio per mamma e papà. E che dire di Luigi?

Il figlio più piccolo di Casa Berlusconi gode anch’esso con una bella posizione, dal momento che business nel settore digitale. Sua moglie poi è un vero incanto!

Occhi e capelli scuri, con un sorriso solare e genuino che ti conquista in men che non si dica, così si presenta Federica Fumagalli. Una 30 enne che non è solo davvero molto ma molto bella, bensì è pure intelligente e con una carriera promettente. Sappiamo che studiato alla Bocconi ed è un’imprenditrice. Ha fondato un’agenzia di comunicazione, la MB Projects. E’ legata sentimentalmente al figlio più piccolo di Silvio Berlusconi da molti anni dopo i quali ha deciso di dirgli il sì più bello per poi costruire insieme una meravigliosa famiglia.