Amadeus, senza un briciolo di scrupolo su Giovanna: “Non mi vergogno di dire che…”

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, di solito proverbialmente molto riservato sulla sua vita privata che tale per lui dovrebbe rimanere, si è aperto su una confessione particolare sulla sua consorte Giovanna Civitillo. I fan sono basiti!

Che cosa ha confessato di così tanto “inconfessabile” l’Ama Nazionale sulla sua consorte Giovanna Civitillo?

Amadeus- parliamoci chiaro- non può proprio lamentarsi della sua vita professionale e privata: riconfermato alla conduzione del Festival fino al 2024, sta vivendo un periodo di grande successo televisivo. Il suo carisma e la sua semplicità si sono rivelate la mossa vincente per conquistare il cuore dei telespettatori di ogni età che oggi letteralmente lo adorano.

Due matrimoni nella sua vita

Ma lui non è fortunato solo sul lavoro, ma anche in amore: nel 2003 ha- infatti- conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo e dal 2009 i due sono felicemente sposati. La coppia ha avuto un figlio, di nome José Alberto. Prima di Giovanna il grande amore di Amadeus era Marisa di Martino, con la quale è stato sposato dal 1993 al 2007. Il divorzio tra i due non fu per nulla facile e oggi non si sa più nulla della vecchia fiamma del conduttore con la quale ha messo al mondo una figlia che oggi è adulta. La giovane si chiama Alice Sebastiani e sui Social è comparsa talvolta in compagnia del suo celebre padre e della sua seconda moglie con la quale ha un ottimo rapporto.

La confessione su Giovanna che non ti aspetti

Nato come dj e successivamente approdato in TV , Amadeus ha sempre goduto di una grande fama e di tanta ammirazione anche tra i colleghi. Ormai è uno dei volti di punta della Rai, e l’emittente ha intenzione di tenersi ben stretto il conduttore che piace sempre di più agli italiani.

L’edizione 2020 di Sanremo, condotta insieme all’amico Fiorello, poco prima della pandemia che ci ha preso tutti quanti di contropiede, è stata la più vista dal 1999. E lui, così felice dei suoi traguardi professionali e della sua vita in toto , ha voluto condividere coi suoi fan le tante gioie che lo accompagnano, raccontando in particolare di sua moglie Giovanna.

“Io e Giovanna ci cerchiamo, stiamo bene insieme, e non mi vergogno di dire che ho bisogno del suo sostegno per fare serenamente il mio lavoro” ha affermato Ama. I due- del resto- sono inseparabili e l’amore che li lega è sempre molto forte come il primo giorno. Inoltre si supportano moltissimo anche sul lavoro, dandosi preziosi consigli a vicenda.