Ricordate Martina Attili di X Factor? Oggi è davvero uno schianto mozzafiato

Dopo X-Factor Martina Attili è cambiata davvero moltissimo. Vediamo come è oggi quella timida artista che è salita sul palco svariati anni addietro… Non la riconoscerete mai! Un’altra!

Difficile non ricordarsi della talentuosa Martina Attili, volto noto di X-Factor di svariati anni fa, ma quanto è cambiata da allora la cantante?

X-Factor è- indubbiamente- uno di quei palchi dove siamo abituati a vedere tante persone che cercano di mettere in mostra il proprio talento. E se lo fanno è-ovviamente- per tentare di riuscire a farsi notare da chi di dovere. Ed è quello che è accaduto con una ragazza in particolare che ha dimostrato di avere una voce, una tonalità ed una capacità incredibili. Stiamo parlando di Martina Attili che aveva in men che non si dica conquistato un po’ tutti. Ma che fine ha fatto la giovane?

Un’artista introversa e unica

Non è sicuramente raro trovare, durante i vari appuntamenti di X-Factor, qualche giovane che dimostra di avere un talento sopra le righe, degno dunque di nota e di emergere sugli altri. E in tale direzione è praticamente impossibile non ricordarsi di una cantante e pianista introversa, la quale ha dato vita ad una performance veramente unica nel suo genere e che ha lasciato basiti anche giudici. Peccato che ora come ora di lei si siano perse un po’ le tracce…

E’ molto cambiata

Martina Attili ha dimostrato fin da subito di sapere il fatto suo. Ha eseguito-come molti ricorderanno- in modo magistrale e assolutamente impeccabile la canzone Cherofobia che le ha permesso applausi a non finire! Dulcis in fundo il brano su Youtube ha registrato la bellezza di 11 milioni di visualizzazioni. Mica noccioline, insomma! Eppure quando è salita sul palco, poco prima di cantare, appariva alquanto spaesata e timida. Ma poi la paura è stata vinta dal suo innato amore per la musica! E con il passare del tempo lei ha dimenticato questo suo modo di essere ed è diventata sempre più conscia del suo talento e delle sue capacità. E anche il suo look lo ha ampiamente dimostrato!

Oggi- infatti- non sembra più quella timida Martina Atilli che si era seduta lì, in studio. a suonare il piano, incantando tutti con la sua immensa bravura Sui suoi profili social, possiamo vedere come si presenta in modo mai volgare. Ama poi molto mettersi in posa per degli scatti che raggiungono un numero elevatissimo di like. Non per nulla su Instagram vanta un pubblico di ben 233.000 follower. In essi la vediamo con i capelli sempre freschi di piega , neri corvini e dotati di un’ assai birichina frangetta, e un make up molto femminile- e – a tratti- dark con labbra e occhi in primissimo piano. Sensuale e per nulla volgare, ammalia sempre più i fan.