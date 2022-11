Serena Bortone, che titolo di studi possiede: allucinante

Serena Bortone è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da tempo è al timone della conduzione di Oggi è un altro giorno, programma televisivo della Rai molto seguito dagli italiani. Gli alti ascolti dipendono anche dalla sua indiscussa professionalità.

Essendo un personaggio pubblico, tende a scatenare la curiosità del pubblico italiano. Molti, per esempio, si sono chiesti qual è il suo titolo di studio. Andiamo a scoprire questo dettaglio della sua vita.

Nata a Roma l’8 settembre 1970, Serena Bortone è una al giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana. Il 7 settembre 2020 ha debuttato con la trasmissione che intrattiene gli italiani ogni giorno. Con ospiti e membri del cast affronta affronta varie tematiche che vanno dall’attualità alla politica. Tutti sono concordi nel dire che la conduttrice, oltre ad essere una donna affascinante, è anche dotata di una vasta cultura.

La sua carriera è degna di tutto rispetto, in quanto ha avuto inizio nel 1989 quando ha lavorato nella relazione de Alla ricerca dell’Arca di Mino Damato. Dal 1998 ha iniziato la sua esperienza come giornalista politica e successivamente ha realizzato 10 documentari per il canale Viaggi di Stream Tv. A seguire è stata autrice nel 2010 della prima edizione di Agorà. Nel suo curriculum ci sono altri progetti, ma in tanti si sono chiesti qual è la sua laurea.

La passione per la letteratura

Coloro che la seguono fin dai suoi primi soldi sapranno sicuramente che ha sempre avuto una passione per le discipline umanistiche, in particolar modo lettere. Secondo fonti attendibili pare che sia stata una studentessa modello e che sia riuscita ad ottenere la laurea magistrale a pieni voti. Non abbiamo, però, notizie certe sulla facoltà specifica che ha scelto.

Una volta ottenuta la laurea si è subito messa alla prova e le sue qualità professionali non sono passate inosservate. Infatti solo a 19 anni è entrata a far parte della redazione del programma Alla ricerca dell’arca. I fan sostengono che dovrebbero esserci nel mondo dello spettacolo più donne della sua stoffa.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale è ben risaputo il suo essere riservata. Eppure i fotografi più temerari sono riusciti a scattare delle foto che la ritraggono in compagnia di un uomo più giovane.

Si tratterebbe dell’affascinante del direttore d’orchestra Lorenzo Viotti che ha avuto modo di intervistare durante una puntata di Oggi è un altro giorno. Per il momento non sono arrivate né conferme né smentite su questo gossip.