Raffaella Fico, com’è diventata la figlia Pia: identica a Balotelli

La showgirl campana nelle ultime ore si è mostrata al fianco della piccola Pia su Instagram per l’immensa gioia dei fan che non hanno potuto fare altro che constatare la grande somiglianza della piccola con papà Mario.

Raffaella Fico ha deliziato di recente i propri follower con un nuovo scatto in compagnia della figlia Pia, nata dalla sua passata liason con Mario Balotelli. Lì artista ha scelto di condividere questo momento attraverso una recente Instagram Story.

Attivissima sui Social, su Instagram in primis, Raffaella Fico deve la sua fama al Grande Fratello. La showgirl è stata- come di certo ricorderete- una delle concorrenti dell’ottava edizione e, una volta uscita dalla Casa Più Spiata D’Italia , ha preso parte a diversi programmi. E poi ha iniziato ad occupare pagine e pagine delle riviste di cronaca rosa per i suoi flirt e nuovi amori che hanno fatto sognare ad occhi aperti le donne italiane.

La relazione con il Balo

In quel periodo, l’ex gieffina ha avuto una burrascosa relazione con Mario Balotelli, dalla quale è nata la piccola Pia. A suscitare diverse polemiche è stato il comportamento del calciatore, che ne ha riconosciuto la paternità solo due anni più tardi. Ma oggi, entrambi i genitori sono follemente innamorati di lei. Lei che è anche felicissima di constatare che, nonostante non stiano più insieme da un pezzo e si siano rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale, siano in ottimi rapporti. Ma avete visto quanto è cresciuta? Ecco una recente foto che ha condiviso proprio Raffaella Fico nelle ultime ore.

Pia, la coppia del papà

La donna ha deciso di pubblicare in una Storia una foto che la ritrae in compagnia della sua unica figlia su Instagram, nel momento in cui ha dato l’assai ghiotta possibilità ai suoi fan, di farle qualche domanda. E dopo che uno si è complimentato con lei per il suo essere ” una mamma eccezionale”, lo scatto è diventato in men che non si dica virale. Del resto Pia è la figlia di due star, di mamma Raffaella che dopo la partecipazione dello scorso anno al Grande Fratello Vip ha goduto di una nuova e importante ondata di notorietà, e di papà Mario Balottelli, che fa parlare molto di se sia fuori che dentro il campo di calcio.

Impossibile è non notare l’immensa somiglianza di Pia con il padre, tanto che possiamo dire che i due sono praticamente due gocce d’acqua. Tra l’altro come ora la bambina adora trascorrere del tempo con lui che, quando possibile, ama condividere sui Social, momenti assai speciali e divertenti con lei, sia tramite video che semplici scatti.