Valerio Scanu, nel letto proprio con lui : tenerezze e baci con l’amato

Amici, nella storia del padre di tutti i talent, ideato e capitanato da Maria De Filippi, tra i tanti cantanti che non hanno vinto in finale ma che sono comunque andati avanti a spron battuto nel settore musicale c’è – di certo- da annoverare Valerio Scanu. E ora l’artista spiazza tutti con una foto appena apparsa sui Social…

Il cantante sardo, amatissimo dal grande pubblico, ha voluto mostrarsi su Instagram in uno scatto dove è in dolce compagnia… E sono boom di like!

Ne è passato di tempo quando un giovanissimo Valerio Scanu è entrato nella scuola di Maria De Filippi. All’ epoca aveva incantato tutti per la sua voce potente e vibrante e per i suoi lunghi capelli, decisamente ricci. Aveva molto legato con Alessandra Amoroso che poi arrivò sul podio, mentre lui si aggiudicò il secondo posto. Poco dopo lui vinse Il Festival di Sanremo e lei nella serata dedicata espressamente ai duetti ha duettato con lui. La loro è ancora oggi un’amicizia molto forte, sebbene non collaborino dal punto di vista artistico.

Un bel caratterino

Valerio, fin dal primo momento che ha fatto capolino sul Piccolo Schermo, ha fatto chiaramente intendere a tutti di possedere una lingua alquanto tagliente un caratterino davvero niente male! Ed è per questo motivo che sovente gli insegnanti gli tiravano- metaforicamente parlando- le orecchie. Nonostante ciò il pubblico a casa ha sempre dimostrato di amarlo tantissimo. Ma poi, con il passare del tempo, l’artista, sentendosi bistrattato dalle major, ha deciso di lasciarle perdere e di autoprodursi. Finché non ha deciso di prendere una laurea in Giurisprudenza e di esercitare la professione.

Lui nel lettone con il suo amore, lo scatto che sconvolge

Nonostante ciò non è mai uscito non solo dal mondo delle sette note ma nemmeno da quello dello Spettacolo dal momento che lo abbiamo visto sia come collaboratore, o meglio inviato, di Ballando Con Le Stelle, e come concorrente a Tale & Quale Show dove ha dimostrato le sua grandissimi doti non solo canore ma di showman. Ma che ne sappiamo del suo privato? Praticamente nulla ma ora lui ha spiazzato tutti quanti con la pubblicazione di uno scatto su Instagram: lui nel lettone con il suo amore…

Valerio è in tenuta casalinga, essendo in pigiama e ha i capelli raccolti. Tiene tra le braccia, dove si possono notare tantissimi tatuaggi, il suo tesoro di pelo che ha lo sguardo felice e che sprizza gioia dai tutti i pori per il fatto di essere lì con il suo papà umano. E una foto così dolce non ha potuto che fare in men che non si dica incetta di like. Del resto-come ha giustamente commentato un utente- lui è meraviglioso!