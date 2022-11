Flavio Insinna, matrimonio saltato all’improvviso: la notizia da lacrime

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente è al timone della conduzione del programma televisivo l’Eredità, in quanto porta sempre a casa ottimi risultati in termini di ascolti.

Per quanto riguarda la vita privata sembra che abbia avuto dei momenti spiacevoli. Per esempio tempo fa le nozze sono state annullate e solo oggi è venuto a galla il reale motivo di una simile scelta.

Ogni giorno Flavio Insinna fa compagnia il pubblico della Rai con il quiz televisivo L’Eredità. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di una professionalità tale da spingere gli italiani a restare incollati davanti al piccolo schermo e seguire le sfide a eliminazione dei concorrenti.

Spesso il conduttore ha dovuto fare i conti con degli imprevisti, come le risposte bizzarre dei concorrenti. Per fortuna con la sua ironia ha evitato che il gelo calasse nello studio. I produttori de L’Eredità sanno che possono fare affidamento sul suo talento innato. Grande soddisfazione per Flavio Insinna, anche se di recente ha subito una batosta in ambito sentimentale. Non a caso era vicinissimo al matrimonio che purtroppo non è stato celebrato. Ecco la verità dopo anni di silenzio.

La confessione di Flavio Insinna

Tutti sanno che Flavio Insinna, amatissimo e rispettato da tutti, è stato per un po’ di tempo al centro del gossip a causa delle nozze annullate con Maria Grazia Dragani, ovvero l’autrice di Che tempo che fa. Erano pronti per compiere grande passo nel 2016, eppure non c’è stato il lieto fine.

Ancora oggi non sono chiari i motivi dell’annullamento delle nozze. Inoltre Flavio Insinna aveva annullato tutte le interviste programmate per i giorni successivi al matrimonio. Probabilmente l’ha fatto per evitare domande spiacevoli sull’argomento. L’unica cosa che aveva riferito è che sa di essere una persona molto complicata e di conseguenza è difficile avere una relazione con lui.

Galeotto fu Affari tuoi

Adesso Flavio Insinna è legato ad Adriana Riccio, conosciuta ad Affari tuoi proprio nel 2016. Lei giocava per conto del Veneto ed, oltre a portare a casa 36.00 euro, è riuscita a conquistare anche il cuore del conduttore.

“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire…Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…Lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”, parole molto forti del conduttore noto per essere poco propenso per il romanticismo. Riuscirà lei a portarlo sull’altare? Per scoprirlo non ci resta che attendere.