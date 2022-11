Giovanna Civitillo, senza nessun pudore sulla figlia di Amadeus: “Alice è parte…”

Giovanna Civitillo, famosa per il ‘momento della scossa’ in una delle precedenti edizioni de L’Eredità, è la compagna di vita di Amadeus. La loro storia d’amore ha fatto e continua tuttora a far sognare coloro che li seguono fin dai loro primi esordi nel mondo dello spettacolo italiano.

Molti si chiedono che rapporti ha Giovanna con la figlia di lui, Alice Sebastiani, nata da una relazione precedente. Ne ha parlato proprio lei durante una delle sue innumerevoli interviste. Le sue dichiarazioni vi lasceranno di stucco!

Alice Sebastiani e Giovanna Civitillo – Youbee.itGiovanna Civitillo e Amadeus si sono conosciuti nel programma televisivo L’Eredità dove lui era il conduttore mentre lei la ballerina di punta. È stato un amore a prima vista, anche se lui ha dovuto corteggiarla per mesi prima di ricevere una risposta positiva a un suo invito per bere un caffè. Da quell’incontro sono trascorsi tanti anni e sono sempre inseparabili. Nel 2009 c’è stata una svolta nella loro vita perché sono diventati genitori di José Alberto.

In realtà Amadeus dal 1993 al 2007 è stato sposato con Marisa Di Martino che lo ha reso padre nel 1997 di Alice. Attualmente la primogenita del conduttore svolge un lavoro del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Infatti non ama stare davanti alle telecamere perché predilige la passione per la moda. Sono stati in tanti a chiedersi che tipo di rapporto ci sia tra le due donne. Ecco la verità riportata proprio da Giovanna.

“Siamo semplicemente una bella famiglia”

Durante una rivista al settimanale Confidenze Giovanna ha parlato del suo rapporto con Alice: “Aveva solo 5 anni quando ha detto suo padre che avrebbe dovuto fidanzarsi con me. Ci siamo amate subito, e lei che mi ha fatto scoprire il mio senso materno”. Poi ha aggiunto: “Non mi piace definirci una famiglia allargata, siamo semplicemente una bella famiglia, di cui Alice è parte integrante”.

Ciò dimostra che tra Alice e Giovanna c’è solo un bellissimo rapporto, in quanto lanciano un importante messaggio. Non è detto che debba regnare la tensione in una famiglia quando dei membri prendono delle strade diverse. Per esigenze lavorative Alice è distante geograficamente dal padre e da Giovanna, ma tutte le sere con una videochiamata condividono il pasto.

“Non litighiamo nemmeno”

“Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno, Giovanna la risposerei mille volte”, ecco cosa disse Amadeus l’anno scorso in una delle sue interviste. In effetti vivono la loro love story lontano dal gossip fin dal primo giorno che si sono incontrati.

In una foto scattata nell’ultima edizione del Festival di Sanremo accanto alla coppia ci sono sia José Alberto che Alice. Secondo fonti attendibili pare che anche tra fratello e sorella esiste un forte legame.