“Brava ad allargare le gambe…”: Sabrina Ferilli, finisce nella bufera

Sabrina Ferilli – come del resto era d’uopo aspettarsi da una donna di classe come lei – non digerisce affatto un commento nei suoi confronti e risponde per le rime sui Social. Applausi a finire per lei da parte dei suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora.

Non si è affatto lasciata attendere la risposta di Sabrina Ferilli al commento al vetriolo lanciato da un hater nei suoi confronti, e la storia, con la perentoria risposta della nota attrice ha subito fatto il giro dell’etere…

Il Web, si sa, soprattutto quando si tratta di gente molto famosa, o meglio di veri e propri vip, è pieno zeppo non solo di ammiratori, comunemente detti followers, ma anche e -soprattutto – della controparte, ovvero dagli haters, comunemente detti anche leoni da tastiera, che non perdono mai e poi mai l’assai ghiotta occasione per criticare e talvolta anche infamare pesantemente coloro che, come si suol dire, “ce l’hanno fatta”, con parole pesanti e al vetriolo, forse perché fortemente gelosi del loro successo. Ed è ciò che -purtroppo- è capitato a Sabrina Ferilli, che -però- ha saputo subito rispondere per le rime a quell’uomo che ha osato offenderla… Le sue parole non sono passate- di certo- inosservate…

La Ferilli non incassa in silenzio

I Social, vera e propria croce e delizia per chiunque ma soprattutto per artisti e influencer che molto spesso devono tenere a bada chi ama offenderli a gogo senza alcun motivo. C’è chi li ignora, chi li blocca e poi c’è chi li gela, come ha fatto la mitica Sabrina Ferilli. L’attrice accetta le critiche, ma quando si tratta di insulti– che sono una cosa ben diversa- il discorso cambia e lei non è affatto disposta ad incassare in silenzio. Anzi! E ha colpito dritto al cuore chi ‘l’ha infamata con una risposta degna di nota. Da manuale!

L’haters? Colpito e affondato!

L’insulto, con relativa risposta della nota arista, è stato ” catturato” dalla giornalista Grazia Sambruna che l’ha caricata tra le sue storie Instagram. “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande” ha scritto un utente, taggandola. E dopo qualche ora è arrivata la replica di Sabrina Ferilli che ha lasciato basiti i più: “Grazie Ho imparato da tua madre”. A quel punto ” il simpaticone” ha messo di blaterare ed è uscito di scena. Come dire, colpito e affondato!

In queste settimane Sabrina Ferilli è impegnata con Tu si que vales, che va onda ogni sabato sera su Canale 5. Qui l’attrice è spesso protagonista di esilaranti siparietto con la sua grande amica di vita Maria De Filippi con la quale collabora da tempo. Inoltre è sempre presa di mira dal terribile Giovannino. E c’è chi sogna di rivederla nuovamente al fianco di Amadeus alla prossima edizione del Festival di Sanremo...