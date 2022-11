Mara Venier è irriconoscibile! Capelli neri e caschetto FOTO

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dagli italiani, in quanto da molto tempo è al timone della conduzione di Domenica In. Molti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa tale da spingere i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo.

Nota all’intero pubblico italiano, qualche volta ha spiazzato per alcune sue scelte inerenti ai look. In una foto che sta facendo il giro del web compare in una versione inedita. Andiamo a scoprire cosa ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier è un’artista d’eccezione: conduttrice, attrice, opinionista con un passato da modella. Ha debuttato in televisione nei panni di conduttrice negli anni 80 per poi raggiungere un grande successo il decennio successivo con Domenica In, conducendo di fila ben 14 stagioni. Non a caso ha avuto il soprannome di Signora della domenica.

Per anni ha alternato la carriera di attrice con quella di conduttrice, ma a un certo punto ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente alla seconda attività. Tuttora conduce il programma di intrattenimento domenicale in cui ha la possibilità di intervistare tanti volti noti nel mondo dello spettacolo. Davanti alle telecamere si presenta sempre con i suoi lunghi capelli biondi che le danno un tocco di unicità. Questa è la versione di Mara Venier a cui siamo abituati, però qualche volta ha optato per l’esatto opposto.

Una versione inedita

Mara Venier è apprezzata sia per la sua semplicità che genuinità. Senza filtri esprime i suoi pareri e rende le interviste delle vere e proprie conversazioni tra degli amici. Sempre in versione elegante e casual, da priorità anche al look e ai piccoli dettagli. Predilige giacche e pantaloni di una sola tinta.

I capelli sono sempre ordinati e paragonati all’oro, però c’è stato un periodo in cui aveva i capelli corti a caschetto e di colore neri. Si sarebbe dovuta presentare al Festival di Sanremo nel 1994 con questo look, però alla fine ha fatto un passo indietro. Tutto sommato è riuscita a scattare qualche foto che dal cassetto dei ricordi è stata presa e divulgata sul web.

Un modello di riferimento

Tutti sono concordi nel dire che anche in questa insolita versione Mara Venier è semplicemente perfetta. Del resto è una donna estremamente affascinante e ogni scelta che fa non fa altro che omaggiare la sua bellezza.

Essendo un personaggio pubblico, riceve anche delle critiche. Per esempio qualcuno le consiglia di tagliarsi i capelli perché non idonei per una donna della sua età. Per fortuna ignora ciò e prende solo il bello della vita per avere la giusta carica. È impossibile non amarla.