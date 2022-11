Dramma Gigi D’Alessio, il tumore è stato fatale: “Se n’è andato per sempre”

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più noti del mondo dello spettacolo italiano e il merito è sicuramente del suo indiscusso talento nel mondo della musica.

Essendo molto amato da grandi e piccini, è normale che la sua vita privata scateni la curiosità. Adesso sta godendo nuovamente delle gioie della paternità, ma in passato ha dovuto fare i conti con una grave perdita. Ecco a chi è stato costretto a dire per sempre addio.

Chi segue Gigi D’Alessio fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo non conosce solo ogni minimo dettaglio della sua carriera artistica, ma anche nella sua vita sentimentale. E’ stato sposato per tanti anni con Carmela Barbato che lo ha reso padre di Claudio, Ilaria e Luca (noto per aver partecipato alla precedente edizione di Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte LDA).

Quando si sono lasciati lui è subito uscita allo scoperto con Anna Tatangelo. Il loro amore è durato fino a qualche anno fa per poi prendere strade diverse. Adesso nella sua vita c’è la giovanissima Denise Esposito. È diventato padre per la quinta volta, una gioia immensa per il cantante. Appare sempre con un sorriso raggiante, però in passato c’è stato un evento che ha stravolto letteralmente la sua vita.

“Ho provato di tutto per aiutarlo”

Non tutti sanno che Gigi D’Alessio è stato costretto a vivere dei momenti drammatici che lo hanno segnato per sempre. Tempo fa è scomparsa una persona a lui molto cara, vale a dire il fratello Pietro che per anni ha combattuto contro un tumore ai polmoni.

“Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo Per certe cose bisogna lasciare addio alla decisione. La cosa importante è la prevenzione e curarsi, bisogna volersi bene”, ecco cosa ha riferito Gigi D’Alessio in una delle sue innumerevoli interviste. Un dolore che sicuramente logora il suo animo tuttora. Del resto perdere una persona molto importante lascia un segno indelebile.

Dopo la tempesta è arrivato il sole

Da un anno Gigi D’Alessio è felice con Denise che lo ha reso padre del piccolo Francesco nei mesi scorsi. Galeotto è stato uno dei suoi innumerevoli concerti, dove lei era una delle tante fan.

Baciata dalla fortuna, è stata corteggiata per tanto tempo dall’uomo perché lei era scettica su una loro ipotetica love story. Per fortuna Gigi D’Alessio non ha gettato la spugna e sembra proprio che ne sia valsa la pena.