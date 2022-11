Federica Sciarelli, ha un figlio ma chi è il marito: spunta la misteriosa identità

Federica Sciarelli è una nota conduttrice della Rai, in quanto da anni è al timone della conduzione di Chi l’ha visto?. Grazie al suo programma televisivo dà una speranza a coloro che non hanno notizie dei propri cari.

Impeccabile nel suo lavoro, riesce a tenere incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo con la sua indiscussa professionalità. Coloro che la seguono fin ai suoi primi esordi sono stati incuriositi da alcuni dettagli della sua vita privata. Un esempio? La misteriosa identità del padre del figlio.

Federica Sciarelli, nata a Roma il 9 ottobre del 1958, è al timone della conduzione del programma di Rai 3 molto seguito dal 2004. Ha un curriculum degno di tutto rispetto: giornalista, conduttrice e scrittrice, cronista parlamentare e consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Sì è diplomata liceo classico e a vent’anni ha iniziato la professione vincendo la borsa di studio per l’avviamento alla carriera giornalistica. Si dice che si sia classificata seconda su più di 10.000 partecipanti. Già con questo piccolo dettaglio si può ben comprendere il suo potenziale.

Ha avuto la sua prima opportunità nel 1997 lavorando al TG3, in cui le fu assegnata la redazione politica. Tutti sono concordi nel dire che ha una vasta esperienza e cultura tale da sperare di vedere in televisione donne della sua stoffa da prendere come esempio. Essendo un personaggio pubblico, è chiaro che anche la vita privata sia fonte di interesse. Per esempio, non si conosce l’identità del padre del figlio.

Una vita sentimentale avvolta nel mistero

È ben risaputo che la conduttrice tutela la sua privacy pur di non finire al centro del gossip. Per questo motivo le sue relazioni sono tuttora avvolte nel manto del mistero. Di conseguenza è impossibile conoscere dei particolari sui suoi trascorsi sentimentali.

Si sa solo che ha un figlio di nome Giovanni Maria, nel 1996, del quale non si conosce il volto del padre. In passato si vociferava su un suo ipotetico legame con il PM Henry John Woodcock. In realtà neanche in questo caso si hanno certezze su quanto si è detto.

Curiosità sulla conduttrice

Nel 2006 ha anche pubblicato il suo primo libro intitolato Tre bravi ragazzi e successivamente ne ha pubblicato un altro con il titolo con Il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta. Sono stati scritti in seguito ad eventi realmente accaduti di notevole risonanza in ambito politico.

Infine nel 2020 è stato divulgato un altro libro: Trappole d’amore (Storie di truffe romantiche). Non si conosceranno dei dettagli della vita privata, però in compenso della sua professione siamo ampiamente informati.