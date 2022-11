Diletta Leotta, la piccante rivelazione su Can dopo mesi: “Gli piaceva fare…”

Diletta Leotta è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. Al timone della conduzione di Dazn, tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso e di un indiscusso talento davanti alle telecamere.

Da sempre ha incuriosito anche la sua vita privata, soprattutto la relazione con Can Yaman. Dopo mesi di amore hanno deciso di prendere strade diverse senza mai riferire la causa della rottura. Di recente è stata una persona esterna a dare la risposta tanto attesa.

Tutti sanno che Can Yaman ha ottenuto il successo in Italia nel ruolo del tenebroso fotografo di Daydreamer – Le ali del sogno. Da allora ha accumulato tante soddisfazioni in ambito professionale al punto tale che a breve indosserà i panni del leggendario Sandokan. Dopo Viola come il mare è volato a Budapest, in Ungheria, per girare le scene della serie El Turco accanto a Greta Ferro.

L’attore turco è circondato da bellissime, ma solo Diletta Leotta ha conquistato il suo cuore. Nonostante il poco tempo, l’uno ha presentato all’altra e viceversa le famiglie. Un passo importante che ha fatto fare delle ipotesi positive sul loro futuro. Eppure qualcosa è andato storto. A parlarne è stato l’investigatore dei social Alessandro Rosica.

“Non ce la facevo più anche per l’atteggiamento di Can”

Alessandro Rosica ha sempre sostenuto che i due non fossero realmente fidanzati, in quanto avrebbero trovato questo modo per avere i riflettori puntati addosso. Poi in un secondo momento ha cambiato idea perché si sono lasciati troncando ogni tipo di rapporto, anche civile.

Durante un’intervista a Verissimo la conduttrice aveva parlato di alcuni atteggiamenti di lui che non riusciva più a tollerare. In effetti Rosica ha riferito che Can Yaman vive una vita di eccessi al punto tale da avere una guardia del corpo che si prende cura di lui in ogni circostanza. Probabilmente l’amore della Leotta non è bastato per chiudere un occhio si questo particolare.

Nuova fiamma per Diletta Leotta?

Diletta ora pare che sia felice accanto a un altro uomo che ha conosciuto qualche mese fa. Si trovava a una cena con amici a Londra, così ha incrociato il suo sguardo con quello del calciatore Loris Jarius.

Si dice che lui venga nel weekend in Italia per trascorrere del tempo con lei. Stavolta sembra che sia una volta giusta per Diletta Leotta. Per quanto riguarda la questione di Can Yaman sembra proprio che non ci potrà essere un ritorno.