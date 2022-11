Jovanotti, esce fuori l’uso della polvere bianca: ecco come fa a stare tutto quel tempo sul palco

Jovanotti è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Quando si esibisce sul palcoscenico emana un’energia tale che è impossibile non esserne coinvolti.

I più scettici hanno iniziato a fare delle domande. In effetti la sua grinta e la sua energia hanno messo in discussione i suoi concerti. In realtà con un video scopriamo cosa utilizza per trovare tutta quella forza e stare ore e ore col microfono davanti a una vasta platea di fan.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha fatto e continua tuttora a dare un enorme contributo alla musica italiana. Nato a Roma il 27 settembre 1966, è diventato famoso alla fine degli anni ottanta grazie a Claudio Cecchetto che lo ha lanciato nel mondo della musica. Puro cantautore italiano, è riuscito a unire hip hop e funky creando uno stile di tutto suo.

Basta ricordare l’ultimo Festival di Sanremo in cui Gianni Morandi si è esibito proponendo un brano musicale scritto proprio da lui. Come se non bastasse insieme hanno cantato nella penultima serata destinata appunto ai duetti. Quest’estate ha fatto ballare sulle spiagge italiane con l’evento più atteso dell’anno, vale a dire il Jova Beach Party. Sul palco trasmette una grande energia che non è passata inosservata. Infatti i più curiosi si chiedono da dove arriva tutta quella carica.

Svelato il mistero della polvere bianca

Jovanotti si dedica all’attività fisica tutti i giorni per stare in forma. Infatti sembra che lo scorrere del tempo su lui non ha alcun effetto. Il merito è anche della corretta alimentazione e su Tik tok mostra ai propri fan la bevanda che lo tiene sempre in piedi.

Prepara una bevanda chiamata ‘mate’, un mix di erbe, di cui Jovanotti non può fare a meno. Inoltre deve assumere una bustina di potassio mescolata nell’acqua. La polvere bianca, dunque, che ha fatto parlare in realtà non è nulla di compromettente. L’energia che ha insospettito è farina del suo sacco con l’aggiunta di bevande specifiche.

Curiosità su vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Jovanotti ha avuto una relazione con Valeria Marini. Poi è stato legato a Rosita Celentano e nel 2008 ha sposato Francesca Valiani.

Dal loro amore è nata Teresa Lucia nel 1998 ed è proprio a lei che il cantautore ha dedicato la canzone Per te. Non tutti sanno che nel 2020 la ragazza ha sconfitto una lunga battaglia contro una malattia nota come linfoma di Hodgkin.